Reuters узнал об обращении Евросоюза к Китаю из-за Украины

Евросоюз спустя месяц после аналогичной декларации G7 попросит Китай повлиять на Россию для окончания конфликта. В Брюсселе не исключали, что Пекин извлечет выгоду при любом его исходе

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Руководство Евросоюза попросит Китай использовать свое влияние для приближения конца конфликта на Украине, а также сбалансировать торговые отношения с ЕС и принять участие в решении проблемы изменения климата и других глобальных вызовов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Обращение к Пекину содержится в подготовленном для саммита (пройдет 29-30 июня) проекте резолюции лидеров ЕС, но ее содержание может и измениться, отмечает агентство. Пока что, по словам источника, проект соответствует майской декларации «Большой семерки», но с бóльшим вниманием к европейско-китайским торговым отношениям. Обсуждения на саммите также, скорее всего, будут касаться влияния Пекина на конфликт Москвы и Киева.

Месяц назад страны «Большой семерки» (G7: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Япония) призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она «полностью и безоговорочно» вывела войска с Украины. Западные страны предложили Пекину поддержать «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир», который был бы основан на территориальной целостности и принципах Устава ООН.

«Поражение России на Украине не изменит траекторию Китая. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду», — заявлял замглавы Еврокомиссии, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в письме главам МИД ЕС в мае. С учетом этого он призывал сформировать единую стратегию по отношениям с Китаем, поскольку проблемы в отношениях с ним более комплексные, чем с Россией. «Амбиции Китая, очевидно, состоят в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в его центре», — объяснил он.

Китай предлагает для урегулирования конфликта соблюдать суверенитет всех стран и Устав ООН и возобновить переговоры. Одновременно китайские власти призывают соблюдать территориальную целостность всех стран; Пекин не поддержал присоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России. Власти США отмечали, что Китай соблюдает введенные против Москвы санкции.

В конце апреля Китай проголосовал за резолюцию ООН, в которой конфликт на Украине был назван «агрессией со стороны Российской Федерации». Миссия КНР при организации затем сообщила, что «позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась». Китайское посольство в ЕС также назвало фразу о «дружбе без границ» между Москвой и Пекином из совместного заявления лидеров стран «не чем иным, как риторикой», а затем предложило прекратить дискуссии о смысле этой фразы.

Кремль скептически относится к намерениям лидеров ЕС побудить Китай к давлению на Россию: «это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», говорил представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя визит Эмманюэля Макрона в Пекин. Отношения Пекина с Вашингтоном и другими государствами никогда не будет направлено против Москвы, подчеркивал Песков.