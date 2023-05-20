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G7 призвала Китай надавить на Россию для вывода войск с Украины

G7 призвала Китай надавить на Россию для прекращения боев и вывода войск с Украины
«Большая семерка» призвала Пекин использовать влияние на Москву для прекращения боев на Украине, а также пригрозила мерами за поддержку России. В слитых документах разведки говорилось, что Китай согласился помочь оружием
Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости
Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Китай должен оказать давление на Россию, чтобы та прекратила военную операцию, а также «полностью и безоговорочно» вывела войска с территории Украины, говорится в совместном коммюнике «Большой семерки». Документ опубликован на сайте Евросовета.

«Мы призываем Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной», — сказано в коммюнике.

«Большая семерка» сообщила о готовности строить с Пекином конструктивные и стабильные отношения, учитывая его долю в мировой экономике и роль в международном сообществе. В свою очередь, Китаю предложено сотрудничать с G7. Там заверили в отсутствии намерений нанести ущерб Китаю, либо помешать его экономическому росту.

«Развивающийся Китай, играющий по международным правилам, представлял бы глобальный интерес. Мы не разъединяемся и не обращаемся вовнутрь. В то же время мы признаем, что устойчивость экономики требует снижения рисков и диверсификации», — сказано в коммюнике.

В том же документе G7 предупредила, что издержки помогающих действиям России будут увеличены: «Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

Этой весной в утечке секретных документов Пентагона США обнаружили сведения о согласии Китая передать России оружие. Утверждалось, что поставки должны были замаскировать под гражданскую технику. Документ составлен 23 февраля на основании перехвата сообщений российской Службы внешней разведки. Financial Times в апреле сообщила, что ЧВК «Вагнер» просила Пекин продать вооружение, но тот отказался. В мае газета выяснила, что «связанная с ЧВК «Вагнер» российская компания Broker Expert закупила 20 тыс. касок на полимерной основе у небольшой китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export. Основатель организации Евгений Пригожин отверг сведения издания.

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Власти Китая сведения о военной поддержки со стороны Пекина отвергают и требуют от США «не отдавать приказы».

Российская сторона соглашалась с позицией Китая. Кремль настаивает, что военная операция закончится только победой России и на ее условиях, а предложение вывести войска с Украины в качестве условия переговоров отвергалось. «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Украина G7 саммит G7 вывод войск
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