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Военная операция на Украине ,  
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Кремль после визита Макрона исключил быструю смену позиции Китая

Пресс-секретарь Песков после визита Макрона в Китай: КНР не меняет позиции быстро
У Китая серьезная и суверенная позиция, под внешним влиянием она не изменится, считает Кремль. Западные СМИ писали, что целью Макрона в ходе визита в КНР было переубедить Си Цзиньпина по поводу Украины
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Китай — серьезная и большая держава и быстро своих позиций не поменяет, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил, комментируя визит в Пекин французского президента Эмманюэля Макрона, передает корреспондент РБК.

«Это очень серьезная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения, что Макрон едет в Китай переубеждать лидера Си Цзиньпина по поводу Украины.

По словам Пескова, контакты председателя КНР Си Цзиньпина с Макроном, а также с прибывшей вместе с последним главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен очень важны, Кремль отслеживал сообщения по этому поводу.

«Но нас связывают с КНР свои отношения, очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом», — добавил он.

Французский лидер в рамках визита в Китай накануне провел переговоры с Си Цзиньпином. Он стал первым западным лидером, которого глава КНР принял после своего избрания на третий срок. Главной политической темой встречи стало украинское урегулирование. Макрон обратился к Си Цзиньпину со словами о надежде, что тот «образумит Россию и усадит всех за стол переговоров». Китайский лидер ответил, что «Китай готов совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональными и спокойными». Он также выразил надежду на политическое урегулирование конфликта, и добавил, что «у всех сторон» есть «разумные опасения по поводу безопасности».

Кремль после визита Макрона исключил быструю смену позиции Китая
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Издание Politico отметило, что Макрону не удалось изменить позицию Китая насчет Украины и добиться от Си Цзиньпина осуждения действий России. Официально Пекин не поддерживает военные действия, но ни разу с начала конфликта не критиковал Россию за решение начать военную операцию. На пресс-конференции Си Цзиньпин не стал осуждать действия России, а его высказывания не противоречили позиции, которую Китай занимал прежде.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Юлия Волкова Юлия Волкова
Эмманюэль Макрон Си Цзиньпин

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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