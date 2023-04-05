Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Москвой

Китай не поддерживает Россию в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между странами — это риторический прием, заявил посол Китая в ЕС на встрече с президентом Франции и главой Еврокомиссии

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Заявление о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином не более чем риторический прием. Об этом заявил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун перед разговором с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает The New York Times.

По словам китайского диппредставителя, критики неверно интерпретируют заявление лидеров двух стран о сотрудничестве. «[Дружба] без ограничений» — это не что иное, как риторика», — сказал он, комментируя прошлогоднюю декларацию президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Фу Цун также заявил, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине, не признает Крым российским — как и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени, — и не оказывает военную поддержку Москве.

Посол добавил, что Пекин не выступал с осуждением военной операции, так как понимает обвинения России в адрес НАТО, а власти Китая считают, что «истинные причины» сложнее, чем говорят западные лидеры.

Совместное заявление лидеров двух стран, в котором говорилось, что дружба между Россией и Китаем «не имеет границ», а в сотрудничестве «нет запретных зон», было подписано после визита президента России Владимира Путина в Китай в начале февраля прошлого года. Тогда он прибыл в Пекин на открытие зимней Олимпиады, а также вел переговоры с главой КНР.

В документе, подписанном после этой встречи, также говорится, что стороны глубоко обеспокоены «вызовами в сфере международной безопасности», выступают против расширения НАТО и призывают отказаться от подходов времен холодной войны.

В минувшем марте Си Цзиньпин приезжал на переговоры с президентом России в Москву. Визит продолжался два дня. За это время Путин и Си провели встречу за закрытыми дверями, которая длилась четыре с половиной часа, а также трехчасовые переговоры, после чего дали совместную пресс-конференцию. По итогам визита лидеры двух стран подписали два совместных документа о развитии партнерства между государствами.

Перед встречей Путин писал в статье для газеты китайской «Жэньминь Жибао», что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю историю развития и сейчас вступают в новую эпоху. Он также писал, что в этом союзе «нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем», а политический диалог между Москвой и Пекином «стал предельно доверительным».

Си Цзиньпин во время визита в Россию назвал отношения между странами образцовым примером отношений между великими державами. По его словам, за несколько они стали крепче, устойчивее и продолжают развиваться «в духе равноправия, поддержки и общего процветания». Отношения между Москвой и Пекином служат примером «дружбы между джентльменами», говорила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

5 апреля президент Франции начнет свой трехдневный государственный визит в Китай. В эту поездку он также пригласил главу Еврокомиссии. Участие последней ограничится только трехсторонней встречей с председателем КНР Си Цзиньпином.