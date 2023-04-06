Посольство Китая: не следует обсуждать риторику в «дружбе без границ» с Россией

Китай призвал не дискутировать о словах про «дружбу без границ» с Россией

Китайские дипломаты попросили «не дискутировать» о словах посла КНР, сказавшего, что «дружба без границ» с Россией — риторический прием. Кремль указал, что ориентируется на содержание бесед Путина и Си Цзиньпина

Фото: Feng Li

Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун назвал риторическим приемом заявления о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином, но «не имеет смысла дискутировать о смысле безграничности», заявили ТАСС в китайском посольстве.

«Посол также добавил, что слово «безграничный» не означает, что Китай будет предоставлять военную помощь России», — говорится в сообщении.

Дипломаты считают, что статья в The New York Times, где вышло интервью, не в полной мере отражает содержание беседы с послом Китая. В ходе разговора он, в частности, сказал, что некоторые люди неверно интерпретируют позицию Пекина: То, что Китай сделал, и чего он не сделал с начала конфликта, известно и Европе, и всему миру».

Интервью с послом Китая в Евросоюзе вышло в NYT в среду, 5 апреля. Комментируя прошлогоднее декларацию президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина о том, что дружба между двумя государства «не имеет границ», он сказал: «это не что иное, как риторика». Газета привела цитату посла.

Фу Цун также рассказал, что Пекин не выступает в поддержку военной операции России на Украине, не оказывает военную поддержку Москву и не признает Крым российским — как и Донбасс с Запорожской и Херсонской областями, вошедшие в состав страны по итогам референдумов. По словам дипломата, с осуждением военной операции Китай не выступал потому как понимает претензии России к НАТО, а «истинные причины» сложнее, чем говорят на Западе.

В Кремле затем рассказали, что ориентируются на содержание контактов между Путиным и Си, состоявшихся в Москве в марте. «А собственно весь контекст их изложен в двух подписанных заявлениях, которые были приняты. И именно они освещают весь спектр вопросов совместной повестки дня», — добавил представитель российского президента Дмитрий Песков.



