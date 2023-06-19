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WSJ оценил уроки конфликта на Украине для Китая

WSJ: в Китае извлекли уроки из конфликта на Украине
Китайские военные извлекли урок из военных действий на Украине. Армия, в частности, должна иметь больше высокоточных ракет и дронов. Этим оружием Пекин уже располагает в количествах, превышающих те, что есть у России, пишет WSJ
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военные действия на Украине заставили Пекин задуматься о собственных возможностях, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам вышедшего в отставку полковника Народно-освободительной армии Китая Чжоу Бо, в настоящий момент занимающего должность старшего научного сотрудника Университета Цинхуа в Пекине, китайские военные извлекли урок из военных действий на Украине. В частности, они заключаются в том, что армия должна иметь больше высокоточных ракет и дронов. Однако этими видами оружия Пекин уже располагает в количествах, превышающих те, что есть у России, отмечает WSJ.

Однако, несмотря на модернизацию китайской Народно-освободительной армии, никто не знает, как она поведет себя на поле боя, учитывая, что ни у кого из солдат нет боевого опыта, указывает в то же время газета.

«Урок для Китая состоит в том, что война на Украине значительно увеличила стратегическую неопределенность в отношении того, что может произойти, если они будут настолько глупы, чтобы начать захват Тайваня», — считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Я не думаю, что кто-то действительно ожидал, что США, Великобритания и многие другие страны поддержат Украину столь решительно», — добавил он.

Тем не менее не стоит спешить с выводами о том, что Китай может отказаться от возможного вторжения на Тайвань, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией, считают опрошенные изданием чиновники из США и их стран-союзниц. Конфликт на Украине далек от завершения, российская экономика, несмотря на западные санкции, не рухнула, поражение России не предрешено, пишет WSJ.

«Для России ситуация сложная, но у России все еще есть больше живой силы, военной мощи и общей национальной мощи, чтобы поддержать эту войну», — отметил, в свою очередь, Чжоу Бо. По словам эксперта, президент России Владимир Путин «не может позволить себе проиграть» и встает вопрос, как сохранить поддержку Западом Украины, если конфликт затянется.

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Администрация президента США Джо Байдена и союзники по НАТО уверены, что неспособность сдержать Россию на Украине напрямую повлияет на смелость Пекина. «Если Китай увидит, что мы не готовы объединиться, чтобы помочь Украине, <...> то, что мы скажем о Тайване, не впечатлит Китай», — убежден бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

В свою очередь, в Республиканской партии считают, что поток оружия на Украину должен быть ограничен, потому что он уже значительно ослабил военную мощь США в Азии, напоминает издание.

«Доводы о том, что Китай будет сдерживаться тем, что происходит на Украине, преувеличены», — считает экс-заместитель помощника министра обороны США по стратегии и развитию вооруженных сил. Китай будет принимать решение о нападении, в первую очередь исходя из своей оценки военного баланса в регионе, а военные действия на Украине «истощают запасы оружия, которые нелегко пополнить», пояснил он.

США и их союзников интересует, удержат ли Китай ситуация на Украине и реакция Запада на военные действия от нападения на Тайвань или он извлечет уроки и понадеется на возможное истощение военных ресурсов Запада. Интерес Соединенных Штатов очевиден: в отличие от конфликта на Украине военная конфронтация из-за Тайваня, если она произойдет, скорее всего, напрямую вовлечет Вашингтон. Если Китай не удастся сдержать, это будет война США против почти равного противника. Кроме того, Тайвань играет большую роль в мировой экономике, чем Украина: его ВВП почти в четыре раза превышает ВВП Украины, и он является почти монополистом в производстве полупроводников, пишет WSJ.

Тайвань неподконтролен коммунистическому континентальному Китаю с 1949 года. Пекин по-прежнему считает остров своей отколовшейся провинцией. Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

В своей «Белой книге», в которой изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай должен добиться воссоединения страны. При этом в ЦРУ утверждали, что китайский лидер приказал военным готовиться к захвату Тайваня к 2027 году.

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Теги
Елена Чернышова
Китай Россия Военная операция на Украине Тайвань
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