ЕС предупредил, что Китай воспользуется выгодами от «поражения России»

Пекин хочет доминирования в мире и намерен воспользоваться ситуацией, если Россия проиграет на Украине, считает Боррель. Москва после введения санкций стала лидером по поставкам топлива в Китай с большими скидками

Жозеп Боррель (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Евросоюзу следует выработать единую стратегию по Китаю, поскольку проблемы в отношениями с ним гораздо более комплексные, чем в отношениях с Россией. Об этом написал замглавы Еврокомиссии, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в письме главам МИД ЕС, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

«Амбиции Китая, очевидно, состоят в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в его центре... Поражение России на Украине не изменит траекторию Китая. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду», — написал Боррель.

По его замыслу, новая концепция отношения ЕС и Китая должна учитывать «растущий национализм» китайской стороны и усиление конкуренции этого государства с США. Боррель при этом отметил, что Евросоюз готов сотрудничать с Пекином по урегулированию конфликта на Украине и приветствует все «действительно позитивные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения».

«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», — предупредил глава дипломатии Евросоюза.

Китай после начала полномасштабных боев на Украине не присоединился к международным санкциям против России, власти США отмечали, что тот соблюдает введенные санкции против Москвы. Россия из-за европейских ограничений переориентировала поставки нефти на рубеж, став лидером по экспорту в Китай и продавая ее с большими скидками.

При этом Пекин не стал поддерживать присоединение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, не раз призывая соблюдать территориальную целостность всех стран. В конце апреля Китай проголосовал за резолюцию ООН, в котором конфликт на Украине был назван «агрессией со стороны Российской Федерации». Миссия при организации затем заявила, что «позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась».

Китайское посольство в ЕС также назвало фразу о «дружбе без границ» между Москвой и Пекином из совместного заявления лидеров стран «не чем иным, как риторикой», а затем попросило не обсуждать смысл этой фразы.

Президент Владимир Путин говорил, что победа России на Украине неизбежна.

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — заявил Путин в январе.