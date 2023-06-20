Кулеба рассказал, когда Украине будет достаточно оружия

Глава МИД Украины Кулеба: нам будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали, до победы

Если Украина одержит победу в конфликте с Россией, то можно сказать, что ей предоставили достаточно оружия. Если же нет — то помощи было недостаточно, заявил Кулеба. Москва выступает против поставок западного оружия Киеву

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото: Tiksa Negeri / Reuters)

Если Украина не победит в конфликте с Россией, то это будет означать, что ей дали недостаточно оружия, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр заявил, что Украине сейчас необходимы для контрнаступления артиллерийские боеприпасы и бронетехника, и «они идут в Украину ежедневно».

Как заявил российский президент Владимир Путин, Украина начала контрнаступление 4 июня. Российское Минобороны в последние дни сообщает об активных наступательных действиях ВСУ на запорожском, южно-донецком и донецком направлениях, российские военные отражают атаки украинских.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ВСУ в контрнаступлении встречают серьезное сопротивление. 20 июня он рассказал о продвижении украинской армии вперед.

16 июня Путин заявил, что Украина за время наступления потеряла почти 190 танков и более 400 бронемашин различного класса, все они были завезены «извне». Например, Минобороны отчитывалось, что среди потерь Киева в технике были немецкие танки Leopard и американские боевые машин пехоты Bradley. Как указывал Путин, перечисленная западная техника «прекрасно горит», потери ВСУ «приближаются к катастрофическим», а Россия «несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».

Сложности в наступлении украинской армии отмечали и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл его испытанием для ВСУ и подчеркивал, что Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО.