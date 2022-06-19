Глава Eni счел, что Италия сможет пережить зиму без российского газа
Италия сможет пережить следующую зиму, несмотря на сокращение поставок газа из России, благодаря диверсификации. Об этом заявил глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци, выступая в Болонье на мероприятии, организованном газетой La Repubblica.
По его словам, Италии не хватает около 30 млн куб. м российского газа в день. В то же время предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос на 40 млн куб. м. В особенности он отметил рост поставок газа из Алжира в два раза.
«Если бы они [Россия] прекратили [поставки газа] сейчас, мы бы не были готовы. Мы начнем готовиться к зиме 2022-23. Есть надежда, что российский поток все-таки удастся ограничить. Запасы уже на уровне 54%, надо еще форсировать приход газа из других стран, и, наверняка, будет режим повышенной готовности и какие-то ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация, которая позволит перезимовать. Это точно», — заверил Дескалци (цитата по Ansa).
По его словам, меры, которые предпринимает итальянское правительство, позволят пережить следующую зиму. К октябрю необходимо заполнить хранилища на 70-80%, подчеркнул глава Eni.
Дескалци, отвечая на вопрос о возможном увеличении счетов, заявил, что это зависит от того, удастся ли властям сдержать цену на газ. «У Европы и Италии есть силы, чтобы найти решения», заверил он.
Ранее, 15 июня, представитель Eni сообщил, что поставки российского газа сократились — падение получаемых объемов топлива составило около 15 «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодняшний день, составляющем примерно 15%», — сказал он. При этом российская компания не назвала причины снижения объемов поставок, рассказали в Eni.
В середине мая Eni начала процесс открытия счетов в «Газпромбанке» согласно новой схеме оплаты российского газа. В компании подчеркнули, что приняли такое решение, исходя «из предосторожности», несмотря на несогласие с односторонним изменением действующих контрактов.
Так, в марте Дескальци подчеркнул, что «Газпром» не вправе менять условия договора — правки в него могут вноситься лишь посредством заключения соглашения.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, 17 июня предупредила, что страну ждет «суровая зима» в связи с энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции в ЕС.
«Нас ждут трудные времена из-за энергетики. Вероятно, мы увидим еще более высокие цены, чем прошлой зимой, и это очень беспокоит», — добавила она.
О том, что Европа может столкнуться с последствиями следующей зимой при полном отказе от российского газа, ранее говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер отметил, что если ЕС введет новые санкции, а Россия примет ответные меры в отношении газа, то тогда европейским властям придется обращаться к домохозяйствам, чтобы те снизили температуру в домах.