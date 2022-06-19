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США призвали производителей нефти и газа нарастить добычу

Вашингтон призывает поставщиков по всему миру увеличить добычу нефти и газа, чтобы сбить цены на топливо, заявила глава Минэнерго США
BRENT BRENT $116,5 -2,23%
Фото: Eric Gay / AP
Фото: Eric Gay / AP

Президент США Джо Байден призывает производителей нефти и газа во всем мире нарастить добычу энергоресурсов на фоне роста цен на топливо. Об этом в интервью CNN заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.

«Президент попросил всех поставщиков по всему миру увеличить добычу. Это включает ОПЕК, включает наших внутренних производителей нефти и газа», — сказала она.

Грэнхолм заявила об этом, говоря о предстоящей поездке Байдена в Эр-Рияд. Президент США поедет туда на международную конференцию по вопросам энергетики, отметила министр. Она не исключила, что в рамках мероприятия Байден встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

WSJ узнала о предстоящем визите Байдена в Саудовскую Аравию
Политика
Джо Байден

Сам американский лидер ранее говорил, что не намерен лично встречаться с саудовским принцем, а собирается «на международную встречу, участником которой он собирается быть».

15 июня Байден обратился к американским нефтеперерабатывающим предприятиям с требованием увеличить производство, заявив, что их «исторически высокая» прибыль неприемлема, в то время как цены на бензин растут. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), на текущей неделе средний по стране показатель за галлон бензина составил $5.

Ранее о предстоящем визите Байдена в Саудовскую Аравию написала The Wall Street Journal, по словам источников которой, Байден предпринимает попытки наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества. Таким образом, сообщала газета, глава Белого дома планирует одновременно снизить цены на нефть и устранить топливную зависимость от России.

США решили призвать Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на фоне российской военной операции на Украине и последующего эмбарго на нефть и другие российские энергоресурсы. В марте The Wall Street Journal сообщила о попытках Белого дома связаться с властями ОАЭ и Саудовской Аравии, однако в разговоре было отказано. В конце мая Axios узнал, что два советника Байдена поехали в Эр-Рияд на тайные переговоры.

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В начале июня участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить квоту по добыче нефти на июль и август до 648 тыс. барр. в сутки ежемесячно (вместо запланированного увеличения на 432 тыс. барр. в день).

В пятницу, 17 июня, цена на нефть упала на 6%, до самого низкого уровня за последние четыре недели. Стоимость фьючерсов нефти марки Brent достигла $113,13 за баррель, WTI — $109,56.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден нефть газ ОПЕК

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