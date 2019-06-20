На соборе у Филарета решили восстановить УПЦ Киевского патриархата

В Православной церкви Украины произошел раскол: почетный патриарх Филарет созвал поместный собор УПЦ КП во Владимирском соборе Киева, на котором было объявлено о восстановлении этой церкви

Патриарх Филарет (Фото: Danil Shamkin / Zuma / ТАСС)

На соборе, созванном бывшим главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом, получившим титул почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ), приняли постановление о восстановлении УПЦ КП, сообщает «Вести.ua» со ссылкой на документы.

«Украинская православная церковь Киевского патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свою деятельность на благо народу Украины и украинскому государству», — говорится в документах собора. Там также отмечается, что Филарет продолжает быть главой УПЦ КП.

Кроме того, в документах указывается, что УПЦ КП оставляет за собой всю собственность, средства и банковские счета, которыми располагала до объединения, а также все принадлежащие ей монастыри — Михайловский, Златоверхий, Феодосиевский и другие.

Собравшиеся постановили, что собор, на котором было принято решение об «условной ликвидации УПЦ КП», был не поместным, а «собранием подписей архиереев, одного священника и двух мирян». «Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого поместного собора», — говорится в документах. Указывается, что без условной ликвидации Киевского патриархата не могло состояться объединительного собора украинских церквей 15 декабря прошлого года.