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Раскол церкви ,  
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На соборе у Филарета решили восстановить УПЦ Киевского патриархата
В Православной церкви Украины произошел раскол: почетный патриарх Филарет созвал поместный собор УПЦ КП во Владимирском соборе Киева, на котором было объявлено о восстановлении этой церкви
Патриарх Филарет (Фото: Danil Shamkin / Zuma / ТАСС)

На соборе, созванном бывшим главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом, получившим титул почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ), приняли постановление о восстановлении УПЦ КП, сообщает «Вести.ua» со ссылкой на документы.

«Украинская православная церковь Киевского патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свою деятельность на благо народу Украины и украинскому государству», — говорится в документах собора. Там также отмечается, что Филарет продолжает быть главой УПЦ КП.

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Кроме того, в документах указывается, что УПЦ КП оставляет за собой всю собственность, средства и банковские счета, которыми располагала до объединения, а также все принадлежащие ей монастыри — Михайловский, Златоверхий, Феодосиевский и другие.

Собравшиеся постановили, что собор, на котором было принято решение об «условной ликвидации УПЦ КП», был не поместным, а «собранием подписей архиереев, одного священника и двух мирян». «Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого поместного собора», — говорится в документах. Указывается, что без условной ликвидации Киевского патриархата не могло состояться объединительного собора украинских церквей 15 декабря прошлого года.

Православная церковь Украины назвала решения, принятые на соборе у Филарета, ничтожными. «Такие соборы в коем случае не могут быть признаны поместным собором, а их решения является изначально ничтожными в юридическом и каноническом смысле этого слова», — говорится в сообщении ПЦУ. Отмечается, что эти решения не подлежат выполнению. В сообщении также указывается, что 24 июня будет созвано заседание синода ПЦУ, на котором будут приняты решения, связанные с произошедшим.

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Ранее Филарет заявил, что не признает выданного Вселенским патриархатом томоса об автокефалии УПЦ. «Мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию», — пояснил почетный патриарх. Он объяснил непризнание томоса нежеланием переходить из одной зависимости в другую, а также объявил о решении созвать поместный собор. Православная церковь Украины пригрозила Филарету «каноническими и юридическими последствиями».

15 декабря 2018 года в Киеве прошел объединительный собор, в нем приняли участие 190 человек — представителей Украинской ПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и два иерарха Украинской православной церкви Московского патриархата. В результате было утверждено название новой церкви — ПЦУ, был избран глава новой автокефальной церкви — митрополит Епифаний (Думенко), а также утвержден ее устав. Русская православная церковь не признала собор и его итоги. В январе вселенский патриарх вручил томос главе УПЦ.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Филарет, Украинская православная церковь, церковь, Украина
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