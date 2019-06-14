ПЦУ пригрозила патриарху Филарету «каноническими последствиями»

Православная церковь Украины (ПЦУ) пригрозила «каноническими и юридическими последствиями» почетному патриарху Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарету из-за его призывов созвать собор. Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

В заявлении говорится, что УПЦ КП прекратила свое существование как отдельное религиозное объединение и вошла в состав новой украинской церкви. В ПЦУ отметили, что в связи с этим Филарет «не имеет права единолично созвать поместный собор УПЦ КП».

«Самовольное и неуставное» проведение подобного собрания означает разделение церкви «со всеми каноническими и юридическими последствиями», считают в ПЦУ.

В церкви также призвали иерархов, духовенство и верующих не принимать участия в мероприятиях, разрушающих единство церкви.