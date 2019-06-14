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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Раскол церкви ,  
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ПЦУ пригрозила патриарху Филарету «каноническими последствиями»

Православная церковь Украины (ПЦУ) пригрозила «каноническими и юридическими последствиями» почетному патриарху Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарету из-за его призывов созвать собор. Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

В заявлении говорится, что УПЦ КП прекратила свое существование как отдельное религиозное объединение и вошла в состав новой украинской церкви. В ПЦУ отметили, что в связи с этим Филарет «не имеет права единолично созвать поместный собор УПЦ КП».

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«Самовольное и неуставное» проведение подобного собрания означает разделение церкви «со всеми каноническими и юридическими последствиями», считают в ПЦУ.

В церкви также призвали иерархов, духовенство и верующих не принимать участия в мероприятиях, разрушающих единство церкви.

11 июня почетный патриарх Филарет заявил, что не признает томос об автокефалии ПЦУ, который выдал Константинопольский патриархат. По словам Филарета, томос означает переход «из одной зависимости в другую». «Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?» — сказал священник.

Он также объявил о решении созвать 20 июня поместный собор. По его словам, на нем УПЦ КП не утвердит решение собора о предоставлении автокефалии ПЦУ. «Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет», — отмечал Филарет. В мае он также заявлял, что не считает распущенным Киевский патриархат.

Теги: Украинская православная церковь, Филарет
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