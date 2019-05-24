Филарет отказался признать устав новой Православной церкви Украины

Синод Православной церкви Украины не смог убедить экс-главу Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета отказаться от претензий на управление новой церковью. Конфликт внутри церкви продолжается

Патриарх Филарет (Фото: Zuma / ТАСС)

В пятницу, 24 мая, в Киеве в одном из зданий заповедника «Софии Киевской» прошло заседание синода созданной в конце прошлого года Православной церкви Украины (ПЦУ). Оно проходило на фоне разногласий между одним из основателей новой церкви — главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом — и главой новой церкви, митрополитом Епифанием. На синоде его участники должны были подтвердить верность уставу церкви, который был принят при создании церкви 15 декабря 2018 года. Филарет отказался подписать устав новой церкви, заявил по итогам синода предстоятель ПЦУ Епифаний.

Филарет долгие годы был главным идеологом создания независимой церкви на Украине, однако томос (грамоту о независимости) о создании церкви у Вселенского (Константинопольского) патриарха Варфоломея получил не он, а Епифаний. Филарет не стал предстоятелем новой церкви, что было одним из условий Константинополя, вместо этого он получил пожизненный титул почетного патриарха ПЦУ.

О своем недовольстве тем, как идет создание новой церкви, Филарет не раз говорил в последнее время. В интервью украинскому изданию «Настоящее время» он заявил, что если б знал содержание томоса, то не согласился бы на вхождение УПЦ КП в состав новой церкви. Условия томоса ставят новую церковь почти в такую же зависимость от Вселенского патриархата, как та, в которой находится УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием от Русской православной церкви (РПЦ), указал он. РПЦ не признает ни УПЦ КП, ни созданную на ее основе ПЦУ, считает их раскольническими. Единственной канонической церковью на Украине РПЦ признает УПЦ Московского патриархата.

Одним из условий создания новой церкви стал роспуск УПК ЦП и Украинской автокефальной православной церкви, они должны были войти в состав новой церковной единицы. Однако, как сообщают украинские СМИ, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

После синода Епифаний сообщил, что его участники также обсудили заявления Филарета о том, что УПЦ Киевского патриархата продолжает существовать, но не смогли его убедить в обратном. «То, что святейший патриарх Филарет обнародовал, то он засвидетельствовал и на заседании священного синода: что существует Киевский патриархат, что его не сняли с регистрации, хотя все мы пытались убедить, что сейчас юридически и фактически нет Украинской православной церкви Киевского патриархата <...> Мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет остается убежденным в своем мнении», — сказал он (цитаты по изданию «Левый берег»).

При этом Епифаний подтвердил, что Филарет продолжает контролировать Киевскую епархию и все ее финансовые поступления, но это соответствует достигнутым 15 декабря договоренностям. Митрополит добавил, что он лично поддержал это решение, и опроверг слухи о том, что Филарета на первом синоде собирались отстранить от управления епархией. «Мы делали и будем делать все для того, чтобы святейший патриарх Филарет, который приложил очень много усилий, для построения нашей поместной церкви, чувствовал себя не только духовно комфортно, но и материально», — сказал он.

Наказывать Филарета за его заявления не будут, отметил после синода Епифаний и добавил, что у позиции Филарета «нет поддержки ни стороны архиереев, ни со стороны духовенства, ни со стороны украинского народа».

У Филарета действительно нет поддержки среди епископов ПЦУ, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Он уже скорее историческая фигура», — говорит эксперт. Он обращает внимание на то, что 4 мая на празднования в честь священномученика Макария (традиционный для УПЦ КП праздник) по приглашению Филарета не приехал ни один из украинских епископов — только иерархи из бывших приходов УПЦ КП в России и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. «Ни одна епархия на территории Украины Филарета не поддержала. Хотя многие — это его ставленники. Все-таки ему уже 90 лет. Делать на него аппаратные ставки уже сложно. К тому же у него двойственный статус: он вроде патриарх, но, с другой стороны, не управляет ПЦУ», — объяснил РБК Макаркин.