Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ

Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ

По словам Филарета, он не проголосовал бы за автокефалию, если бы заранее знал, на каких условиях она будет дана Константинопольским патриархатом

Патриарх Филарет (Фото: Сергей Харченко / ZUMA / ТАСС)

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии. Об этом сообщает телеканал «Громадське».

«Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию», — сказал Филарет, выступая на проходящем в Киеве форуме украинской интеллигенции «За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат».

Непризнание томоса патриарх объяснил нежеланием «переходить из одной зависимости в другую».

«Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?» — заявил Филарет.

Агентство «Интерфакс-Украина» сообщает, что одним из доказательств зависимости ПЦУ от Вселенского патриархата Филарет назвал назначение викарным епископом ее предстоятеля митрополита Епифания (Думенко), выходца из Греции, бывшего епископа Ольвийского Епифания (Димитриу).