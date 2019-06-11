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Раскол церкви ,  
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Патриарх Филарет заявил о непризнании им томоса об автокефалии ПЦУ
По словам Филарета, он не проголосовал бы за автокефалию, если бы заранее знал, на каких условиях она будет дана Константинопольским патриархатом
Патриарх Филарет (Фото: Сергей Харченко / ZUMA / ТАСС)

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, получивший после создания единой автокефальной церкви Украины (ПЦУ) титул почетного патриарха, заявил, что не признает выданного Вселенским (Константинопольским) патриархатом томоса об автокефалии. Об этом сообщает телеканал «Громадське».

«Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию», — сказал Филарет, выступая на проходящем в Киеве форуме украинской интеллигенции «За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат».

Непризнание томоса патриарх объяснил нежеланием «переходить из одной зависимости в другую».

«Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?» — заявил Филарет.

Агентство «Интерфакс-Украина» сообщает, что одним из доказательств зависимости ПЦУ от Вселенского патриархата Филарет назвал назначение викарным епископом ее предстоятеля митрополита Епифания (Думенко), выходца из Греции, бывшего епископа Ольвийского Епифания (Димитриу).

«Что, нет украинца, что ты поставил грека? Для чего ты грека поставил? Для того чтобы этот грек наблюдал, что происходит в Украине и передавал информацию Вселенскому патриарху, и через него же Епифанию поступали указания, что нужно делать. И это называется автокефальная церковь?» — заявил Филарет.

В мае 2019 года он говорил, что не считает Киевский патриархат распущенным. По мнению ПЦУ, тот вошел в состав единой церкви и прекратил существование как самостоятельная структура, однако Филарет с этим не согласен. «Ликвидировать Киевский патриархат может только тот, кто его создал», — сказал он. В середине мая Филарет объявил о разделении в единой украинской церкви, после чего в ПЦУ заявили о попытках вмешательства в церковные дела внешних сил, которые пытаются разрушить единство единой поместной церкви.

8 июня митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф заявил, что перед объединительным собором была достигнута договоренность о том, что управлять ПЦУ после ее создания будут двое — нынешний ее предстоятель, митрополит Епифаний, и Филарет, «причем с первенством патриарха». Однако договоренность выполнена не была.

«Все — избрание предстоятеля, принятие устава, все было через обман. Теперь еще прибавилась ложь о том, что никаких обещаний вообще не было. Теперь все, у кого хватает смелости напоминать об этой лжи, дружно обвиняются в «раскачивании» ситуации и даже во вражеском влиянии! Но я хочу напомнить: церковь невозможно построить на лжи и обмане! Строительство на этих непрочных основах не приведет ни к чему хорошему!» — заявил митрополит Иоасаф.

30 мая предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний своим указом признал недействительными все документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года. Позднее стало известно, что существование УПЦ КП не признает и Вселенский патриарх Варфоломей, выдавший томос об автокефалии ПЦУ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Филарет, Украина
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