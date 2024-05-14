Ушаков назвал мудрой позицию Китая по конференции в Швейцарии

Юрий Ушаков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Россия ценит позицию Китая в отношении конференции по «формуле мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил журналистам помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы ценим мудрую, взвешенную позицию наших китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации «формулы мира» Зеленского», — сказал помощник главы государства.

Мирный саммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке (Швейцария). На него приглашены делегации 160 государств. России среди них нет, хотя Берн и уверен, что мирный процесс по Украине «немыслим» без участия Москвы. В российском МИДе подчеркивали, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.

Китайский МИД обещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».

Среди ключевых пунктов «формулы мира», по которой планируется провести саммит — восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год и вывод российских войск за их пределы. Москва отвергает эти условия и считает «формулу мира» нереализуемой.

Китай в феврале 2023 года представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе:

уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и другие положения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после публикации плана заявил, что руководство страны положительно оценило факт разработки Китаем мирного плана по Украине и намерено изучить его детали. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.