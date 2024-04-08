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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал детали проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии

Bloomberg: мирный саммит по Украине в Швейцарии может пройти 16–17 июня
Сюжет
Военная операция на Украине
Саммит на высоком уровне по «формуле мира» Киева может пройти 16–17 июня в швейцарском Люцерне, на него пригласят представителей 80–100 стран, пишет Bloomberg. Россия решила не участвовать во встрече, даже если ее пригласят
Вид на Люцерн, Швейцария
Вид на Люцерн, Швейцария (Фото: Harry Laub / imagebroker.com / Global Look Press)

Швейцария планирует провести саммит на высоком уровне по мирному урегулированию конфликта на Украине 16–17 июня, он состоится, скорее всего, в Люцерне, сообщили источники Bloomberg, знакомые с вопросом.

На встречу будут приглашены представители от 80 до 100 стран, в основном глобального Юга. По словам собеседников агентства, официальное заявление Берна может выйти 10 апреля. Неясно, сколько лидеров государств будут присутствовать на встрече, добавили они, отметив, что ключевым спорным моментом является вопрос участия Китая, что будет иметь решающее значение для Швейцарии в «обеспечении доверия» к инициативе.

Представитель швейцарского МИДа заявил, что дата и место проведения конференции еще не определены. «В дополнение к перспективам Украины, России и Европы также важно прислушаться к мнению глобального Юга, который сыграет ключевую роль в возможном включении России в этот процесс. Именно поэтому мы поддерживаем тесные контакты с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой и Саудовской Аравией», — добавил он.

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Иньяцио Кассис

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд согласилась организовать саммит по украинской «формуле мира», в том числе с участием стран глобального Юга. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что саммит могут провести весной. Однако в феврале Bloomberg писал, что мероприятие могут отложить до апреля или мая из-за «безучастности» мировых лидеров. Берн не исключал как того, что саммит отложат, так и проведения двух встреч.

Зеленский объяснял нежелание некоторых стран участвовать в саммите их собственными отношениями с Россией.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что нужно подготовиться к переговорам с Россией, без которой «не будет мира». На саммит пригласили и Китай. В Швейцарии надеются, что Пекин «протянет руку помощи» во время мирных переговоров, поскольку у него хорошие отношения с Москвой.

В середине марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в швейцарской конференции, даже если получит официальное приглашение. Москва для урегулирования кризиса требует признания за ней «новых территориальных реалий» и нейтрального статуса Украины. Предложенная Киевом «формула мира» предусматривает в том числе возврат к границам 1991 года и вывод российских войск.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Швейцария саммит мирное урегулирование
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