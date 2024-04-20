WP узнала, что США могут доставить боеприпасы Украине за неделю

В Пентагоне начали готовить новый пакет вооружений Украине задолго до голосования в конгрессе по помощи Киеву. В случае одобрения боеприпасы могут попасть в страну «за считанные дни». Москва осуждает поддержку Киева

Фото: Hannah Beier / Getty Images

Пентагон США сформировал новый масштабный пакет помощи Украине, который уже «готов к отправке», сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Партию вооружения отправят Киеву в случае одобрения конгрессом и администрацией дополнительного финансирования, пишет WP. Накануне законопроект об оказании помощи Украине на $60,8 млрд прошел процедурное голосование в палате представителей, также как и отдельные проекты о поддержке Израиля и Тайваня и ужесточении санкций против России, Китая и Ирана. 20 апреля голосование по проектам пройдет в палате представителей, в случае одобрения документы поступят на рассмотрение сената, а после — на подпись президенту Джо Байдену

По словам источников издания, после одобрения «потребуется менее недели», чтобы часть оружия из нового пакета прибыла на Украину. Об этом же пишет и Politico, отмечая, что американские вооружения хранятся на складах по всей Европе и могут попасть на Украину «за считанные дни».

Пока неизвестно, насколько объемна новая партия помощи. Как пишет WP, туда почти наверняка войдут 155 мм артиллерийские снаряды, также Пентагон может предоставить Украине средства ПВО и боеприпасы. Формирование пакета началось задолго до предстоящего голосования по помощи Киеву.

Politico отмечает, что в случае одобрения это будет второй с декабря пакет помощи Киеву. О первом в 2024 году транше на $300 млн было объявлено в марте. Затруднения с предоставлением поддержки были вызваны разногласиями в конгрессе по поводу соответствующего законопроекта, конгрессмены не могли договориться с осени 2023 года.

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер отказался от комментариев.

Соединенные Штаты с 2022 года предоставили Украине военную помощь почти на $45 млрд. В последние месяцы, как заявляют американские военные, из-за задержки поставок ВСУ сталкиваются с тяжелыми условиями на поле боя. О «мрачных» последствиях прекращения поддержки говорил и Байден.

Украинский президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что «российская армия ощущает свою силу почти во всем, что касается вооруженной составляющей» и за счет преимущества в артиллерии, технике и возможности действовать в воздушном пространстве «давит" украинские войска на нас на фронте и постепенно продвигается.

Москва осуждает военную помощь Украине, заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.