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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала, что США могут доставить боеприпасы Украине за неделю

WP: США готовы передать Украине новый пакет помощи через неделю после одобрения
Сюжет
Военная операция на Украине
В Пентагоне начали готовить новый пакет вооружений Украине задолго до голосования в конгрессе по помощи Киеву. В случае одобрения боеприпасы могут попасть в страну «за считанные дни». Москва осуждает поддержку Киева
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Пентагон США сформировал новый масштабный пакет помощи Украине, который уже «готов к отправке», сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Партию вооружения отправят Киеву в случае одобрения конгрессом и администрацией дополнительного финансирования, пишет WP. Накануне законопроект об оказании помощи Украине на $60,8 млрд прошел процедурное голосование в палате представителей, также как и отдельные проекты о поддержке Израиля и Тайваня и ужесточении санкций против России, Китая и Ирана. 20 апреля голосование по проектам пройдет в палате представителей, в случае одобрения документы поступят на рассмотрение сената, а после — на подпись президенту Джо Байдену

По словам источников издания, после одобрения «потребуется менее недели», чтобы часть оружия из нового пакета прибыла на Украину. Об этом же пишет и Politico, отмечая, что американские вооружения хранятся на складах по всей Европе и могут попасть на Украину «за считанные дни».

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Пока неизвестно, насколько объемна новая партия помощи. Как пишет WP, туда почти наверняка войдут 155 мм артиллерийские снаряды, также Пентагон может предоставить Украине средства ПВО и боеприпасы. Формирование пакета началось задолго до предстоящего голосования по помощи Киеву.

Politico отмечает, что в случае одобрения это будет второй с декабря пакет помощи Киеву. О первом в 2024 году транше на $300 млн было объявлено в марте. Затруднения с предоставлением поддержки были вызваны разногласиями в конгрессе по поводу соответствующего законопроекта, конгрессмены не могли договориться с осени 2023 года.

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер отказался от комментариев.

Соединенные Штаты с 2022 года предоставили Украине военную помощь почти на $45 млрд. В последние месяцы, как заявляют американские военные, из-за задержки поставок ВСУ сталкиваются с тяжелыми условиями на поле боя. О «мрачных» последствиях прекращения поддержки говорил и Байден. 

Украинский президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что «российская армия ощущает свою силу почти во всем, что касается вооруженной составляющей» и за счет преимущества в артиллерии, технике и возможности действовать в воздушном пространстве «давит" украинские войска на нас на фронте и постепенно продвигается.

Москва осуждает военную помощь Украине, заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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