Почему республиканцы взбунтовались против помощи Украине и Израилю Спикер палаты представителей США обнародовал долгожданные билли, но не нашел поддержки однопартийцев

17 апреля спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил на суд коллег долгожданные билли о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Почему часть республиканцев пришла в ярость и пригрозила ему отставкой — в материале РБК

Майк Джонсон (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Вечером 17 апреля комитет палаты представителей по ассигнованиям опубликовал тексты законопроектов о дополнительных расходах на нужды американских союзников.

Документы были разработаны по инициативе спикера палаты Майка Джонсона, который решил развести пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню по отдельным биллям, чтобы упростить процесс согласования, который продолжается уже несколько месяцев. Джонсон выдвинул эту идею после иранской атаки на Израиль в ночь на 14 апреля, ставшей ответом на авиаудар израильских ВВС по консульству исламской республики в Дамаске.

Сенаторы и Белый дом настаивали, чтобы палата представителей просто приняла уже прошедший сенат законопроект о помощи союзникам США, а не предлагала что-то новое. Впрочем, предложенные Джонсоном законопроекты во многом похожи на этот документ.

Тем не менее разногласия между демократами и республиканцами, а также внутри Республиканской партии способны не только свести на нет усилия Джонсона, но и привести ко второй в истории США, а также второй за почти полгода, отставке спикера палаты представителей.

Сколько палата представителей предлагает выделить Украине и Израилю

Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов — $95,34 млрд; она практически полностью совпадает с той, что предусматривал билль, согласованный сенатом. В частности, документы предполагают выделение $26,38 млрд на помощь Израилю, $60,84 млрд на помощь Украине, $8,12 млрд на «противостояние коммунистическому Китаю» (из них около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США, а также $1,9 млрд на восполнение вооружений из арсенала США, переданных Тайбэю).

Одно из основных отличий предложенных Джонсоном законопроектов — увеличение суммы для Израиля почти вдвое, с $14,1 млрд до $26,38 млрд. Из них около $4 млрд должны пойти на боеприпасы для израильских систем ПРО «Железный купол» и «Праща Давида» и еще $1,2 млрд — на боеприпасы для систем «Железный луч». Еще $3,5 млрд планируется выделить на закупку для Израиля передовых вооружений и оборонной продукции в формате иностранного военного финансирования (FMF).

Сумма, предназначенная для Украины, практически совпадает с предложенной сенатом, но есть некоторые отличие в ее распределении. В билле сената предлагалось выделить на восполнение в американских арсеналах вооружений, переданных Украине, $19,85 млрд, а законопроект палаты представителей запрашивает под эти цели $23,2 млрд. Еще $11,3 млрд должны будут покрыть расходы на операции США в регионе, $13,8 млрд направляются на закупки передовых систем вооружений и оборонной продукции, эта сумма совпадает с той, что была в билле сената\.

Важное отличие состоит в том, что около $10 млрд предлагается выделить в качестве кредита, подлежащего возврату, сообщает CNN. В эту сумму входит $7,9 млрд для поддержания функционирования украинского правительства, а также $1,58 млрд на «помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии». Законопроект предусматривает заключение президентом США соглашения с Киевом о погашении займа.

Кроме того, билль предполагает передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. «Как только это станет практически возможным после вступления в силу настоящего закона, президент должен передать армейские тактические ракетные комплексы большой дальности правительству Украины», — говорится в тексте.

Палата представителей также опубликовала четвертый законопроект, в который вошла инициатива о финансировании Украины за счет арестованных в США российских активов (согласно документу, речь идет о $4–5 млрд).

Билль также предусматривает новые санкции против палестинской группировки ХАМАС и Ирана и поправки в ранее принятый палатой законопроект о мерах в отношении TikTok. Предыдущий билль предусматривал блокировку соцсети на территории США, если в течение полугода с момента вступления закона в силу китайская компания не продаст сервис новому собственнику, который устроит американское правительство, — теперь этот срок увеличивается до 270 дней.

Джонсон заявил, что дает конгрессменам 72 часа на изучение законопроектов и планирует провести голосование вечером субботы, 20 апреля. Перед вынесением на голосование в сенате проекты будут вновь сведены в единый билль. На следующей неделе члены обеих палат должны покинуть Вашингтон, чтобы приступить к работе в своих округах и штатах.

Президент США Джо Байден призвал палату представителей и сенат проголосовать как можно быстрее. «Я немедленно подпишу этот законопроект, чтобы послать сигнал всему миру: Мы поддерживаем наших друзей, и мы не позволим Ирану или России преуспеть», — заявил американский лидер.

Почему республиканцы недовольны предложением Джонсона

Еще до публикации законопроектов некоторые республиканцы публично выразили недовольство фактом, что в текстах отсутствуют меры для пресечения нелегальной иммиграции через южную границу США — именно по этому вопросу в предшествующие месяцы было сломано немало копий. Чтобы сгладить недовольство наиболее радикальных однопартийцев, Джонсон пообещал провести отдельное голосование по соответствующему биллю.

Впрочем, его заверения не возымели эффекта. Член палаты представителей от Аризоны Эли Крэйн назвал билли «разочарованием», а его коллега Мэтт Гетц из Флориды — «капитуляцией». «Я не знаю, сколько еще люди будут это терпеть. Потому что он (Джонсон. — РБК) только и делает, что служит интересам демократов», — сказала CNN член палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин.

Еще в конце марта Грин подала ходатайство об отстранении Джонсона от должности спикера, хотя и не внесла его на голосование. 16 апреля ее инициативу поддержал республиканец из Кентукки Томас Мэсси, также недовольный предложениями спикера о помощи союзникам. Конгрессмен рассказал журналистам, что призвал Джонсона подать в отставку во время закрытой встречи с однопартийцами, и тот ответил отказом. При этом и Мэсси, и Грин уверены, что их инициативу поддержат многие республиканцы.

В начале октября 2023 года палата представителей впервые в истории США проголосовала за отстранение от должности предшественника Джонсона Кевина Маккарти. У республиканцев незначительный перевес в нижней палате конгресса, поэтому поддержки демократов и восьми голосов недовольных спикером республиканцев оказалось достаточно, чтобы сместить Маккарти. Как отмечает Washington Post, из-за сокращения перевеса республиканцев вследствие череды отставок членов палаты и в случае полной поддержки демократов голосов Грин и Мэсси будет достаточно для отстранения Джонсона.

«На мой взгляд, это абсурдная идея — подавать ходатайство о моем освобождении от должности, когда мы просто пытаемся выполнить свою работу», — заявил спикер. Как отмечают New York Times и Axios, чтобы вынести законопроекты о помощи союзникам на голосование и добиться их принятия, спикеру понадобится помощь демократов — тех, что полугодом раньше поддержали отставку его предшественника.

Однако сейчас некоторые из них негативно оценивают резолюцию об отставке Джонсона и называют своей первоочередной задачей выделение помощи союзникам. «Нам не нравится хаос. Мы уже проходили через это», — заявил председатель фракции демократов Питер Агилар. Прогрессивное крыло демократов выражает встречное опасение — голос в защиту Джонсона может вызвать недовольство у электората перед крайне напряженными президентскими выборами в ноябре, предупреждает CNN.

Давление на спикера палаты представителей оказывают и из верхней палаты конгресса США. Лидер демократов в сенате Чак Шумер выразил надежду,что помощь американским союзникам будет согласована уже в следующие пару дней и предупредил Джонсона, что за действиями конгрессменов-республиканцев следит весь мир.

«[Президент России Владимир] Путин очень внимательно наблюдает за тем, сделает ли Америка шаг вперед и продемонстрирует ли силу или же отвернется от друга, попавшего в беду», — заявил демократ. Шумер также предостерег, что нерешительность республиканцев может заставить китайского лидера Си Цзиньпина подумать, что США «точно так же струсят в Индо-Тихоокеанском регионе», имея в виду намерение Пекина восстановить контроль над Тайванем.