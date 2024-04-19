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Военная операция на Украине ,  
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Законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование в США

Проект помощи Украине прошел процедурное голосование в палате представителей США
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Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Законопроект об оказании военной помощи Украине прошел процедурное голосование в палате представителей конгресса США. Об этом сообщает CBS News.

Процедурное голосование также прошли отдельные законопроекты о военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России для их передачи Украине, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.

Три законопроекта о помощи союзникам США предусматривают выделение $26,4 млрд на поддержку Израиля (более $9,1 млрд из этой суммы должны пойти на гуманитарную помощь жителям сектора Газа), $60,8 млрд — на поддержку Украины и $8,1 млрд — на противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе за счет помощи Тайваню.

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Четвертый законопроект предполагает использование замороженных активов россиян для оказания поддержки Украине и ужесточение санкций в отношении России, Китая и Ирана.

Палата представителей проголосует за принятие законопроектов в субботу, 20 апреля. В случае одобрения документы поступят на рассмотрение сената конгресса. Если сенаторы примут законопроекты, их направят на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее Байден уже заявил, что поддержит пакет инициатив. «Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей», — пообещал американский президент.

Россия критикует поставки вооружений Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что оказание военной помощи только усугубит и затянет конфликт.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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