 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден предупредил о мрачных последствиях для Украины без помощи США

Байден: последствия для Украины без поддержки США будут мрачными
Сюжет
Военная операция на Украине
Конгресс должен принять законопроект, предусматривающий помощь Украине как можно скорее, бездействие грозит Киеву «мрачными последствиями», заявил Байден
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Отсутствие согласия конгрессменов США насчет законопроекта о помощи Украине грозит Киеву «мрачными» последствиями, заявил американский президент Джо Байден на встрече с лидерами фракций конгресса.

«Я думаю, последствия бездействия будут ужасны», — сказал он об Украине (цитата по Reuters).

В своей речи Байден также подчеркнул, что конгресс несет ответственность за финансирование правительства, побуждая конгрессменов принять новый бюджет во избежание шатдауна (вынужденной приостановки работы). Шатдаун, предупредил он, нанесет значительный ущерб экономике США.

Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай отсутствия помощи США
Политика
Владимир Зеленский

Конгрессмены с осени 2023 года не могут согласовать законопроект о новом бюджете, который предусматривает в том числе выделение дополнительных средств в размере $95,34 млрд на помощь партнерам США, в частности Украине, Израилю и Тайваню, а также на охрану границ. Причиной этому — разногласия между демократами и республиканцами: первые контролируют сенат (верхнюю палату конгресса), а вторые — палату представителей (нижняя).

13 февраля сенат принял этот законопроект, однако палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав по проекту.

В Киеве высказывали тревогу из-за недостаточной поддержки от США - крупнейшего поставщика военной помощи Украине. США отправили последний пакет военной помощи в конце декабря. Президент Владимир Зеленский признал, что у него нет «плана Б» на случай, если Вашингтон приостановит помощь.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Москва осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

В январе обе палаты конгресса достигли соглашения о финансировании правительства в 2024 году (уровень расходов должен был составить $1,66 трлн), но принять соответствующий законопроект не успели. В итоге демократы и республиканцы согласовали проект временного финансирования правительства только до 8 марта. Это уже третий временный бюджет, принимаемый конгрессом.

Как писала The Washington Post, примерно 20% структур федерального правительства США закроются 2 марта, а крайний срок для оставшихся 80% наступит всего через неделю. Байден отсрочил шатдаун Минсельхоза, Минтранса, Минстроя и Министерства по делам ветеранов до 1 марта, а остальной части правительства, включая Минобороны, до 8-го. Даже краткосрочная приостановка работы может нарушить федеральные программы поддержки населения, отметила WP.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден Конгресс США помощь шатдаун
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
В Минфине Украины сообщили, что ощущают нехватку западной помощи
Экономика
Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай отсутствия помощи США
Политика
Bloomberg узнал о проблемах Франции с пакетом помощи Украине на €3 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 16:39
В Минобороны Франции объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину Политика, 22:11
Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до 5 Политика, 21:51
Байден предупредил о мрачных последствиях для Украины без помощи США Политика, 21:49
Крид выиграл суд по делу о блокировке его аккаунта на Twitch Общество, 21:21
Киев обвинил Москву в попытке организовать «Майдан-3» Политика, 21:16
Крупнейшие мемкоины резко выросли в цене. Кто на них заработал Крипто, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ВСУ подтвердили отход войск из сел под Авдеевкой Политика, 20:55
КХЛ вынесла предупреждение «Торпедо» из-за поведения болельщиков Спорт, 20:47
ЦБ впервые раскрыл детали обсуждений при решении по ставке Финансы, 20:45
Во Франции начали проверку из-за изъятого из дома Алена Делона оружия Общество, 20:38
Глава ОКР выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде-2028 Спорт, 20:31
Названы районы Москвы, где вторичное жилье в 1,5 раза дороже новостроек Недвижимость, 20:16
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов Политика, 20:07