Байден: последствия для Украины без поддержки США будут мрачными

Байден предупредил о мрачных последствиях для Украины без помощи США

Конгресс должен принять законопроект, предусматривающий помощь Украине как можно скорее, бездействие грозит Киеву «мрачными последствиями», заявил Байден

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Отсутствие согласия конгрессменов США насчет законопроекта о помощи Украине грозит Киеву «мрачными» последствиями, заявил американский президент Джо Байден на встрече с лидерами фракций конгресса.

«Я думаю, последствия бездействия будут ужасны», — сказал он об Украине (цитата по Reuters).

В своей речи Байден также подчеркнул, что конгресс несет ответственность за финансирование правительства, побуждая конгрессменов принять новый бюджет во избежание шатдауна (вынужденной приостановки работы). Шатдаун, предупредил он, нанесет значительный ущерб экономике США.

Конгрессмены с осени 2023 года не могут согласовать законопроект о новом бюджете, который предусматривает в том числе выделение дополнительных средств в размере $95,34 млрд на помощь партнерам США, в частности Украине, Израилю и Тайваню, а также на охрану границ. Причиной этому — разногласия между демократами и республиканцами: первые контролируют сенат (верхнюю палату конгресса), а вторые — палату представителей (нижняя).

13 февраля сенат принял этот законопроект, однако палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля, так и не проголосовав по проекту.

В Киеве высказывали тревогу из-за недостаточной поддержки от США - крупнейшего поставщика военной помощи Украине. США отправили последний пакет военной помощи в конце декабря. Президент Владимир Зеленский признал, что у него нет «плана Б» на случай, если Вашингтон приостановит помощь.

Москва осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

В январе обе палаты конгресса достигли соглашения о финансировании правительства в 2024 году (уровень расходов должен был составить $1,66 трлн), но принять соответствующий законопроект не успели. В итоге демократы и республиканцы согласовали проект временного финансирования правительства только до 8 марта. Это уже третий временный бюджет, принимаемый конгрессом.

Как писала The Washington Post, примерно 20% структур федерального правительства США закроются 2 марта, а крайний срок для оставшихся 80% наступит всего через неделю. Байден отсрочил шатдаун Минсельхоза, Минтранса, Минстроя и Министерства по делам ветеранов до 1 марта, а остальной части правительства, включая Минобороны, до 8-го. Даже краткосрочная приостановка работы может нарушить федеральные программы поддержки населения, отметила WP.