Американский генерал заявил о тяжелых условиях для Украины без помощи США

Из-за задержки помощи США Украина сталкивается с тяжелыми условиями на передовой, заявил американский генерал Браун, отметив, что Россия превосходит украинские силы в обеспечении техникой. Москва осуждает помощь Киеву

Чарльз Браун (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Украина сталкивается с тяжелыми условиями на поле боя из-за задержки помощи США и может утратить «достижения с начала конфликта», заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун, выступая перед подкомитетом палаты представителей по ассигнованиям и обороне.

«Отчасти это происходит из-за их возможностей с точки зрения обеспечения ресурсами — будь то боеприпасы, транспортные средства или платформы — россияне превосходят их», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Главком ВСУ Александр Сырский на прошлой неделе говорил об обострении ситуации на фронте.

О «мрачных» последствиях задержки помощи США для Украины говорил в том числе американский президент Джо Байден. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что без поддержки Вашингтона Киев будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». Зеленский отмечал, что у него нет плана Б на случай прекращения помощи США.

Инициатива, которая предусматривает в том числе выделение на помощь Украине $60 млрд, остается заблокированной в конгрессе США с осени. В феврале сенат (верхняя палата, контролируется демократами) одобрил законопроект на $95 млрд, включая средства для Киева, исключив из него финансирование безопасности американских границ. Однако спикер палаты представителей (нижняя палата, контролируется республиканцами) Майк Джонсон не пропустил эту инициативу для голосования.

16 апреля он представил свой вариант выхода из тупика: отдельные билли с помощью Украине, Израилю и Тайваню, а также законодательный акт о «дополнительных мерах по противодействию нашим противникам и укреплению нашей национальной безопасности». В последний, как писал The Hill, войдет в том числе предложение о финансировании поддержки Украины за счет арестованных российских активов и план предоставления части этой помощи в виде займов.

Голосование по этой инициативе назначено на 20 апреля. Джонсон сообщил, что законопроект о безопасности границ будет рассматриваться отдельно, что вызвало критику со стороны консервативных политиков, некоторые призвали к отставке спикера.

Москва осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это лишь затягивает конфликт.