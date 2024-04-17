В конгрессе назначили дату голосования по помощи Киеву

Джонсон в субботу вынесет на голосование в палате представителей проект с четырьмя отдельными биллями, в том числе с помощью Украине и мерами для конфискации российских активов. Москва осуждает военную помощь Киеву

Майк Джонсон (Фото: Michael A. McCoy / Reuters)

Голосование по пакету законопроектов, один из которых предусматривает выделение помощи Украине, в том числе через займы, состоится в субботу, 20 апреля, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, передает Bloomberg.

Накануне он обсуждал инициативу с «ультраконсерваторами». До этого лидер республиканского большинства в нижней палате американского парламента представил свой вариант по выходу из тупика с одобрением помощи Киеву.

Так, Джонсон планирует разделить пакет иностранной помощи на три билля, чтобы законодатели отдельно голосовали за поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Четвертый акт предусматривает «дополнительные меры по противодействию нашим противникам и укреплению нашей национальной безопасности».

Как писал The Hill, в последний билль войдет в том числе предложение о финансировании поддержки Украины за счет арестованных российских активов, план предоставления части этой помощи в виде займов, новые санкции против Ирана после атаки на Израиль, а также положение, обязывающее китайскую ByteDance отказаться от TikTok, чтобы продолжить работу в США.

При этом законопроект о безопасности границ США будет вынесен на голосование отдельно, сообщил Джонсон. Этот шаг вызвал критику со стороны консервативных политиков, некоторые призывают к отставке Джонсона с поста спикера палаты представителей. Он отказался уходить.

Конгрессмены не могут достичь согласия по помощи Украине с осени. Речь идет о $60 млрд (общая сумма законопроекта, предусматривавшая финансирование других стран и укрепления границ, составляла $118 млрд).

В сенате (верхняя палата, контролируется демократами) в феврале приняли компромиссный законопроект на $95 млрд, из него исключили финансирование укрепления границ, однако Джонсон не пропустил его для голосования в палате представителей.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что без помощи США Киев будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». В США также выражали мнение о критической ситуации для Украины без помощи Вашингтона.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт. Также Россия предупреждала об ответе на любые действия с российскими активами за рубежом.