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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о продвижении российской армии

Президент Украины Зеленский: армия России продвигается благодаря преимуществу
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский поблагодарил лидеров Евросоюза, но напомнил о невыполненном обещании насчет 1 млн снарядов. Он подчеркнул, что армия России уже превзошла ВСУ по оружейным возможностям. Москва критикует Запад за поставки оружия ВСУ
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Российская армия добилась преимущества в артиллерии, технике и возможности действовать в воздушном пространстве, за счет чего «давит на нас на фронте и постепенно двигается», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сейчас российская армия ощущает свою силу почти во всем, что касается вооруженной составляющей», — сказал он в видеообращении к лидерам стран ЕС на специальном заседании.

Зеленский поблагодарил европейских лидеров за оказанную помощь, но напомнил, что армии все еще не передан обещанный 1 млн снарядов, и попросил ускорить процесс и нарастить поставки оружия: «Техника. Дроны. Все, чтобы держать фронт». Он призвал обеспечить Украине такую помощь, которую получает Израиль в отношении иранских ракет и дронов. 

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Зеленский не в первый раз ставит западным странам в пример оказываемую помощь Израилю, предлагая помогать Украине в том же объеме. В частности, в середине апреля он выразил уверенность, что израильская армия не смогла бы справиться с массированной атакой иранских дронов и ракет: «И здесь, безусловно, привлечена и противовоздушная оборона, и авиация, много всего, чего не хватает Украине. Это демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе. Не на бумаге, а на земле, в действиях».

Однако в Белом доме заявили, что речь идет о разных конфликтах и США не станут участниками вооруженного противостояния с Россией. Президент Джо Байден вместе с тем признавал, что последствия непредоставления помощи из-за позиции республиканцев будут ужасными для Киева, и допускал, что ВСУ отступят из других городов.

Минобороны России последние несколько месяцев сообщает о продвижении на ряде направлений.  Российские власти требуют прекратить всякие поставки украинской армии и настаивают, что этот процесс не мешает достигать намеченных целей, но затягивает конфликт.

Зеленский заявил о продвижении российской армии
Зеленский заявил о продвижении российской армии

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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