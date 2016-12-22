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Патрушев призвал повысить «наступательность внешней политики» из-за США
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Патрушев призвал повысить «наступательность внешней политики» из-за США
Политика, 17:44
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Патрушев призвал повысить «наступательность внешней политики» из-за США
России необходимо повысить эффективность программ импортозамещения и укрепить независимость финансовой системы, заявил секретарь Совета безопасности. Изменение политики США привело к росту угроз для России, считает он
Николай Патрушев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

России нужно повысить «наступательность внешней политики» в ответ на изменение политики США. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании межведомственной комиссии совета по проблемам стратегического планирования. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза, сообщает ТАСС.

«Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации», — заявил Патрушев. Он добавил, что необходимо также повысить эффективность реализации программ импортозамещения в военном и гражданском секторах экономики России и продолжить работу по повышению независимости российской финансовой системы.

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Секретарь Совета безопасности также не исключил компромисса в отношениях со странами, «следующими в фарватере» США. «Необходим дальнейший поиск возможных областей сотрудничества с иностранными государствами, не исключая компромисс с теми, кто следует в фарватере США», — заявил Патрушев. Он отметил, что Вашингтон рассматривает внешнюю политику России и отстаивание ею национальных интересов как «угрозу их [США] безусловному доминированию в мире».

По мнению Патрушева, в таких условиях нужно также защитить российские традиционные ценности от деструктивного влияния Запада​.

Секретарь Совета безопасности, комментируя внешнюю политику США, прокомментировал удар по Сирии, назвав его незаконным.

«Особое внимание в стратегии [национальной безопасности] США уделяется обеспечению доминирования в глобальной энергетической системе, укреплению лидерства в экономической, научной и технологической сферах», — подчеркнул Патрушев. «Это проявляется не только в риторике, но и в реальных действиях. Яркий тому пример — нанесение в нарушение всех норм международного права Соединенными Штатами Америки, Англией и Францией в ночь с 13 на 14 апреля ракетного удара по сирийской территории», — добавил секретарь Совбеза.

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Последние события в Сирии привели к очередному обострению отношений между Россией и США. Вашингтон заявил о возможном применении химоружия в сирийской Думе, возложив ответственность за атаку на правительство страны. С этими обвинениями не согласны и официальный Дамаск, и Москва. В России атаку в Думе считают инсценировкой.

12 апреля экс-директор ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый Трампом на пост главы Госдепартамента, пообещал закончить период «мягкой политики» США в ответ на российскую агрессию за рубежом. «<...>стратегия национальной безопасности президента Трампа справедливо определила Россию как опасность для нашей страны», — считает Помпео.

В минувший понедельник, 16 апреля, глава МИД России Сергей Лавров, оценивая отношения России и Запада, заявил, что сейчас ситуация хуже, чем во времена холодной войны.

Позже, 20 апреля, Лавров по​дчеркнул, что военного противостояния России и США не допустят ни президенты, ни военные обеих стран. «Они [Владимир Путин и Дональд Трамп] все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — заявил министр.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Николай Патрушев
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