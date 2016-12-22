Лавров рассказал о готовности Путина к встрече с Трампом

Организация встречи президентов США и России пока не началась, сообщил глава МИДа Сергей Лавров. Но Путин к этой встрече уже готов, а Трамп пишет в Twitter о необходимости наладить отношения с Россией, подчеркнул министр

Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин готов к встрече с лидером США Дональдом Трампом. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» глава МИД России Сергей Лавров.

«Президент Путин готов к такой встрече», — сказал министр, отметив, что приготовления к саммиту как таковые пока не начались. По его словам, МИД проинформирует общественность, «как только будет какое-то развитие».

Лавров также указал, что уже после того, как договоренность о предстоящей встрече лидеров двух стран была достигнута по телефону, Трамп неоднократно писал в своем Twitter о необходимости наладить отношения с Москвой.

«Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», — сказал Лавров.

О своем желании обсудить с Россией несколько тем, в том числе гонку вооружений, которая «выходит из-под контроля», ситуацию на Украине и в Сирии, Трамп написал в Twitter 20 марта. Перед этим президент США лично поздравил Путина с переизбранием на новый срок.

О том, что президенты США и России пришли к выводу о необходимости личной встречи, 21 марта рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В сообщении на сайте Кремля о телефонном разговоре Путина и Трампа отмечалось, что разговор был конструктивным и в нем особое внимание уделялось «проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне».

​По словам Пескова, президенты договорились поручить главе МИДа и госсекретарю США «как можно скорее вступить в контакт» и обсудить организацию саммита. «Вместе с тем каких-то конкретных решений по срокам и месту отфиксировано не было», — сообщил пресс-секретарь.

Единственная полноценная встреча Путина и Трампа состоялась в Гамбурге в июле 2017 года, на полях саммита G20. Президенты говорили с глазу на глаз более двух часов.

Встреча на саммите АТЭС во Вьетнаме, где также были оба лидера, в ноябре прошлого года не привела к их личному общению — политики лишь обменялись рукопожатиями в первый день саммита.

С момента инаугурации Трампа в январе 2017 года еще не было визитов ни американского президента в Москву, ни российского лидера в Вашингтон.