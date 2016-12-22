Патрушев рассказал о претендующих на роль «мировых судей» государствах

Ряд стран претендует на роль «прокуроров и судей мирового масштаба в одном лице», допускающих укрепление мира при помощи силы, если этого требуют их «узкокорыстные интересы». Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент РБК.
По словам Патрушева, попытки действовать нелегитимно «под надуманными предлогами», в обход ООН, приобрели в последние годы систематический характер.
При этом некоторые государства также противодействуют процессам установления «справедливости и равноправия» и подрывают обеспечение международной и региональной безопасности. По словам Патрушева, такие страны «искажают и нарушают межгосударственное общение».
«Обыденным делом стало выдвижение бездоказательных обвинений, вмешательство в дела суверенных государств, применение к ним военной силы или односторонних санкций», — подчеркнул генерал.
По мнению Патрушева, такие действия не только не отвечают интересам мирового развития, но и дестабилизируют международную обстановку, затрудняя противодействие современным мировым угрозам. Он считает, что им можно противостоять только коллективно, «с опорой на общепризнанные нормы международного права, в первую очередь положения Устава ООН».