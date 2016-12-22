Лавров оценил состояние отношений между Россией и Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Би-би-си заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

«Я считаю, что сейчас отношения хуже, чем во времена холодной войны, поскольку в те времена были каналы коммуникации и не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции», — заявил Лавров.

Беседуя о предполагаемом использовании химоружия в Сирии правительственными войсками, министр сказал, что все приведенные США, Великобританией и Францией доказательства основаны на сообщениях СМИ и социальных сетей.

Лавров заявил, что Россия не предпринимала попытки сорвать расследование химатаки в Сирии миссией ОЗХО.

«Я гарантирую, что Россия не вмешивалась в место [инцидента]», — заявил министр.

О жертвах предполагаемой химатаки 7 апреля в сирийском городе Дума заявила правозащитная организация «Белые каски». Также об этом сообщала Всемирная организация здравоохранения, заявившая о более чем 50 погибших. Расследование инцидента начала ОЗХО. Ряд западных стран, в том числе США, обвинили Россию и Сирию в блокировании доступа экспертов организации к месту атаки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал общественность не верить сообщениям прессы и слухам о предположительно совершенной химической атаке ​в Сирии. По его словам, Россия с самого начала выступала против «ни на чем не основывающихся скоропалительных обвинений» и выступала за тщательное расследование, поэтому подобные обвинения в адрес России в Кремле считают безосновательными.