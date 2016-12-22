Лавров на 100% исключил войну между Россией и США

Глава МИД заявил, что ни президент России Владимир Путин, ни его американский коллега Дональд Трамп не допустят военного противостояния между странами. Лавров отметил, что они «отвечают перед народами за мир и спокойствие»

Сергей Лавров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — заявил Лавров.

Ранее в интервью Би-би-си министр заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

«Я считаю, что сейчас отношения хуже, чем во времена холодной войны, поскольку в те времена были каналы коммуникации и не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции», — говорил Лавров.

В середине апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обстановка на Ближнем Востоке находится в хаосе, она «стала представлять угрозу международному миру и безопасности». Он отметил, что холодная война вернулась и «она хочет реванша, но отличается от предыдущей: «механизмы и гарантии, которые существовали в прошлом и позволяли справляться с рисками эскалации, судя по всему, более не существуют».

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