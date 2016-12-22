Преемник Тиллерсона пообещал покончить с «мягкой политикой» по России

Кандидат на пост главы Госдепа США Майк Помпео заявил, что многолетний период мягкого отношения США к «российской агрессии» за рубежом закончен. Россия представляет опасность для США, и с ней нужно вести дела жестко, считает он

Майк Помпео (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, констатировал окончание периода «мягкой политики» США в ответ на российскую агрессию за рубежом. Об этом Помпео намерен заявить на слушаниях в сенате по поводу своего назначения. Тезисы его выступления публикует The Washington Examiner.

«Россия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в отношении этой агрессии», — считает Помпео. «Теперь с этим покончено», — резюмировал кандидат на пост главы Госдепа.

Помпео также намерен заверить сенаторов, что США восстанавливают свои «и без того сильные Вооруженные силы» и занимаются обновлением ядерных сил.

«Действия этой администрации дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа справедливо определила Россию как опасность для нашей страны», — считает Помпео.

«Наши дипломатические усилия на российском направлении потребуют большого напряжения, но, как и в предыдущих противостояниях с Москвой, они должны продолжаться», — цитирует издание Помпео.

Об отставке предыдущего госсекретаря Рекса Тиллерсона Белый дом объявил 13 марта 2018 года. На его место Трамп выбрал директора ЦРУ Майка Помпео, 12 апреля кандидатуру Помпео должен рассмотреть на слушаниях комитет сената по иностранным делам.