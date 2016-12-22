Лавров обвинил зарубежные спецслужбы в инсценировке химатаки в Сирии

Химическая атака на сирийский город Дума является постановкой, в которой поучаствовала некая страна «из первых рядов русофобской кампании», заявил глава российского МИДа. У Москвы, по его словам, есть неопровержимые доказательства

Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Применение химического оружия в сирийском городе Дума, за которое западные страны грозят Башару Асаду возмездием, является постановкой, и Москва способна это доказать. ​Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком на пресс-конференции, которую транслировал сайт МИДа.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка. И к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сказал Лавров.

Он отметил, что в ближайшее время в Сирию прибудет экспертная миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Рассчитываем, что миссия без промедления поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия российские специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили», — добавил российский министр.

О применении химического оружия в сирийской Думе заявило, в частности, Сирийско-американское медицинское общество. Инцидент якобы произошел 7 апреля. Москва настаивает, что факт использования отравляющих веществ не нашел подтверждения до сих пор.

Но западные страны уже обвинили режим Башара Асада в применении запрещенных вооружений. Они также пригрозили Дамаску военным ответом на эти действия. Дамаск все обвинения отрицает.

11 апреля американский президент Дональд Трамп в своем Twitter призвал готовиться к ракетному удару по Сирии. Потом он уточнил, что конкретных сроков возможной атаки никогда не называл.

Постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что эти угрозы Трампа сами по себе являются «нарушением Устава ООН».