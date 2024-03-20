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Военная операция на Украине ,  
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NYT сообщила о скептицизме США в отношении тактики обороны ВСУ

NYT: США скептически относятся к обороне ВСУ не имеющих ценности позиций
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина избрала тактику обороны, по которой ее военные подолгу защищают позиции, не имеющие большой стратегической ценности, что вызывает разочарование у администрации американского президента, пишет NYT
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

В администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к избранной Украиной тактике обороны, согласно которой украинские военные подолгу защищают позиции, не имеющие большой стратегической ценности, пишет The New York Times.

Газета упомянула, в частности, село Работино в Запорожской области. Бои там продолжаются несколько месяцев. 29 февраля Минобороны России отчиталось о закреплении на опорных пунктах в этом селе.

По словам директора Института Маккейна Эвелин Фаркас, администрация американского президента «разочарована» такой тактикой Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Неясно, являются ли военные решения чисто военными или они принимаются под политическим давлением», — сказала она.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Военные аналитики описывают стратегию Киева как «держать, строить и бить»: держать оборону на юго-востоке страны, пополнять свои подразделения и атаковать дронами объекты на территории России.

Однако на Украине считают, что защита населенных пунктов, не имеющих стратегической ценности, того стоит. «В какой-то момент символическое становится стратегическим», — отметил бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, такая оборона «важна для морального духа, важна для поддержки населения, важна для внутренней веры в наш потенциал победы».

В январе генерал-полковник Александр Сырский, занимавший тогда еще должность командующего сухопутными войсками ВСУ, рассказывал об «активной обороне» армии на восточном фланге. Тактика заключается в изматывании российских сил, пояснял Сырский, с удержанием украинцами своих позиций. При этом Россия пытается обладать инициативой, отмечал он. В феврале украинский президент Владимир Зеленский назначил генерала главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.

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Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь говорил NYT, что его назначение сигнализирует о намерении Украины сконцентрироваться на наземных боях. По мнению эксперта, Киеву предстоит либо перейти в новое наступление, либо согласиться на мирные переговоры на невыгодных для себя условиях.

С именем Сырского связывают как успехи — выстраивание обороны Киева и харьковское наступление в 2022 году, так и тяжелые потери, которые украинская армия понесла во время боев за Бахмут (Артемовск). Сырский принимал решения, которые приводили к большому числу погибших и уничтожению некоторых наиболее опытных бригад, отмечало издание Finanical Times. По мнению аналитиков, войска, которые должны были быть выведены из Бахмута, вместо обороны города могли помочь во время летнего наступления ВСУ. По данным Washington Post, Politico и New York Times, в армии его называют Мясником.

Президент России Владимир Путин, в частности, заявлял, что Киев провалил свое контрнаступление и что если политика украинских властей сохранится, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.

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Теги
Елена Чернышова
ВСУ США оборона Военная операция на Украине
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