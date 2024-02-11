CNN узнал о требовании властей Украины к новому главкому ВСУ

Киев требует от нового главкома Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев, выяснил CNN. Об угрозе застоя предупреждал предыдущий главком Залужный, отмечая, что его отставка не улучшит ситуацию

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Политическое руководство Украины оказывает давление на нового главнокомандующего Александра Сырского, требуя разработать новый план, который позволил бы избежать застоя на фронте. Об этом сообщает CNN.

Предыдущий главком Валерий Залужный лишился должности отчасти за то, что назвал конфликт зашедшим в тупик, отмечает телеканал.

Сырский сменил Залужного в начале февраля, в своем первом заявлении он рассказал о новых задачах, стоящих перед ВСУ. Это «четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления» с учетом поступающего из-за рубежа оружия, «быстрейшее и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей». «Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии», — подчеркнул главком.

О тупике в конфликте говорил Залужный в ноябре 2023 года. Он увидел риск перехода к статичным, изнурительным боевым действиям, которые могут растянуться на годы. За несколько дней до отставки он предупредил президента Владимира Зеленского, что его отстранение вряд ли позволит быстро исправить положение украинских войск, а новому главкому предстоит сражаться «с более крупными и лучше вооруженными силами».

До перестановок Сырский возглавлял Сухопутные войска Украины. Его значение сигнализирует о намерении Украины сконцентрироваться на наземных боях, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь. С его слов, Киеву предстоит либо перейти в новое наступление, либо согласиться на мирные переговоры на невыгодных для себя условиях.

С именем Сырского связывают как успехи — выстраивание обороны Киева и харьковское наступление в 2022 году, так и тяжелые потери, которые украинская армия понесла во время боев за Бахмут (Артемовск). Сырский принимал решения, которые приводили к большому числу погибших и уничтожению некоторых наиболее опытных бригад, отмечало издание Finanical Times, мнению аналитиков, войска, которые должны были быть выведены из Бахмута, вместо обороны города могли помочь во время летнего наступления ВСУ. По данным Washington Post, Politico и New York Times, в армии его называют Мясником.

Кремль полагает, что назначение Сырского не изменит ход конфликта.



