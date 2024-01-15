Командующий сухопутными войсками ВСУ рассказал об «активной обороне»

Тактика заключается в изматывании российских сил, пояснил командующий Сырский, с удержанием украинцами своих позиций. Москва пытается обладать инициативой, отметил он. Шойгу заявлял о «стратегической инициативе» российских сил

Александр Сырский (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Украинская армия на восточном фланге находится в состоянии «активной обороны», заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters.

По его словам, такая оборона заключается в том, чтобы держать российские войска в напряжении при том, что они пытаются обладать инициативой. Сырский отметил, что с обеих сторон интенсивность боевых действий снизилась. У Украины, как отметил генерал, недостаточно боеприпасов, он призвал западных партнеров обеспечить их поставки.

Несмотря на это, считает Сырский, у Украины были возможности создать «искусственное преимущество» и продвинуться вперед. По его мнению, принцип концентрации сил в наиболее уязвимом месте в самый подходящий момент «не потерял своей актуальности».

В декабре Сырский заявлял, что у украинской армии сложилась «сложная ситуация» и ей приходится вести боевые действия «в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава». Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в январе сказал, что армия испытывает нехватку людей, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал про дефицит зенитно-управляемых ракет.



Украина летом 2023 года пыталась провести контрнаступление, которое, как не раз заявлял президент Владимир Путин, оказалось провальным. В начале этого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что украинские потери в прошедшем году превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Россия, по его словам, «сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения».

Дефицит вооружений Украина испытывает на фоне того, что в США не могут согласовать продолжение финансирования военной помощи ей. Президент США Джо Байден предлагал выделить на эти цели $61 млрд, но законодатели пока не поддержали его идею.