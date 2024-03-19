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Военная операция на Украине ,  
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Вашингтон объяснил, почему ВСУ теряют позиции

Белый дом: украинские военные теряют позиции из-за отсутствия помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ теряют позиции в конфликте с Россией из-за бездействия палаты представителей Конгресса США, которая пока не одобрила выделение $60,1 млрд в качестве помощи Киеву, уверен Белый дом. Россия осуждает любую военную помощь Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинские военные теряют позиции в конфликте с Россией из-за бездействия палаты представителей Конгресса США по вопросу оказания военной помощи Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видим, что Украина из-за бездействия Конгресса в последние пару месяцев фактически теряет позиции на поле боя. И это происходит из-за нашего бездействия», — сказала она (цитата по ТАСС).

Жан-Пьер при этом подчеркнула, что в палате представителей есть несколько конгрессменов от Республиканской партии, которые заявили о готовности проголосовать за законопроект, если он поступит на рассмотрение. «Мы знаем отношение демократов по этому вопросу, так что поддержка [будет обеспечена] подавляющая», — заявила она.

Глава Минобороны США Ллойд Остин также сегодня сообщил, что власти страны фиксируют постепенное продвижение российских сил на Украине. «Что касается потенциального российского прорыва, мы видим на поле боя серию постепенных продвижений со стороны россиян», — сказал он.

«Конечно, им требуются боеприпасы, им требуется поддержка, чтобы продолжать это», — подчеркнул шеф Пентагона, выразив надежду, что Конгресс вскоре одобрит выделение средств на дополнительную военную помощь Киеву.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун также отметил, что российские силы «добились некоторого постепенного продвижения».

США и ЕС запланировали новые пакеты военной помощи Украине
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

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К августу прошлого года суммарная военная, финансовая и гуманитарная помощь США Украине с начала полномасштабного конфликта составила $66,2 млрд. Вашингтон отправил Киеву в декабре последний согласованный пакет помощи в размере $250 млн.

Задержка с дальнейшим выделением средств произошла в том числе из-за того, что представители Республиканской партии все чаще стали требовать усиления контроля над выделяемыми Киеву средствами. Сенат США, контролируемый Демократической партией, одобрил законопроект, который предусматривает $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, из них Киеву — $60,1 млрд. Однако палата представителей не проголосовала по документу и ушла на каникулы. Позднее спикер палаты Майк Джонсон (республиканец) отказался допустить законопроект до голосования.

12 марта президент США Джо Байден одобрил пакет неотложной помощи Киеву на общую сумму $300 млн — впервые с декабря. В Минобороны США поясняли, что новый пакет был сформирован из средств, которые были сэкономлены при реализации долгосрочных контрактов по производству вооружений для Украины.

В середине марта Bloomberg узнал, что Пентагону в приоритетном порядке необходимо $6,5 млрд для пополнения запасов вооружений, в том числе и артиллерийских снарядов, после оказания помощи Украине.

Россия осуждает любую военную помощь Украине, и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.

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