Эксперты оценили, как поменяется тактика ВСУ при Сырском

Назначение Сырского вместо Залужного не повлечет значимых последствий для хода конфликта: управление ВСУ на время будет ослаблено, зато завершился деморализующий период неопределенности, считают опрошенные западными СМИ эксперты

Александр Сырский и Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Назначение бывшего командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ вместо генерала Валерия Залужного означает сосредоточение на наземных боях. Об этом New York Times заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь.

По его мнению, Украине предстоит либо решиться на новое наступление, либо вступить в переговоры о прекращении огня или урегулировании на невыгодных для себя условиях.

Несмотря на опыт и навыки Сырского, украинское командование ждет сложный период адаптации к его назначению, считает генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко. «Есть опасность, что управление будет несколько ослаблено на некоторое время», — сказал он в комментарии для Financial Times.

Однако со сменой главнокомандующего завершится период неопределенности в связи с распространившимися слухами об увольнении Залужного, полагает содиректор киевского Центра Разумкова Алексей Мельник. «Это подорвало моральный дух вооруженных сил и настроения в обществе. Чем дольше бы это продолжалось, тем хуже были бы последствия», — сказал он и добавил, что серьезного влияния на ход конфликта перестановка не окажет.

Сырский начал карьеру в Советской армии, учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. «Он хорошо знаком с тактикой врага своей страны», — пишет NYT. В то же время, отмечает издание, у того есть и оборотная сторона — его обвиняют в использовании «кровавой военной тактики в советском стиле».

Опрошенные западными изданиями собеседники в украинской армии негативно восприняли назначение Сырского.

«Я знаю только то, что слышал от своих подчиненных. 100% из них не уважают его, потому что не думают, что он считается с жизнями солдат», — сказал Washington Post высокопоставленный военный чиновник c Украины на условиях анонимности. Он добавил, что Сырский по сравнению с Залужным «пользуется гораздо меньшей поддержкой».

Сырский получил прозвище Мясник, отмечают WP, Politico и New York Times. Это связано с боями в Артемовске (Бахмуте), тяжелыми потерями и готовностью генерала продолжать оборону города в этих условиях. Его решения критиковали в Пентагоне и создали неоднозначную репутацию в ВСУ, поясняла NYT.

Вместе с тем с Сырским связывают оборону Киева в феврале 2022 года. Тогда Сырский организовал два кольца обороны вокруг столицы. Тогда же, до начала боев, он распорядился перевести военную технику с баз, чтобы ВСУ не лишились ее в случае авиаударов. Другим направлением, которым командовал Сырский, стало харьковское осенью 2022 года, когда ВСУ удалось вернуть под контроль Купянск и Изюм.

Президент Украины Владимир Зеленский обосновал отставку Залужного стремлением обновить руководство ВСУ. «Время для такого обновления — именно сейчас», — отметил политик.