Эксперты оценили, как поменяется тактика ВСУ при Сырском
Назначение бывшего командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ вместо генерала Валерия Залужного означает сосредоточение на наземных боях. Об этом New York Times заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь.
По его мнению, Украине предстоит либо решиться на новое наступление, либо вступить в переговоры о прекращении огня или урегулировании на невыгодных для себя условиях.
Несмотря на опыт и навыки Сырского, украинское командование ждет сложный период адаптации к его назначению, считает генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко. «Есть опасность, что управление будет несколько ослаблено на некоторое время», — сказал он в комментарии для Financial Times.
Однако со сменой главнокомандующего завершится период неопределенности в связи с распространившимися слухами об увольнении Залужного, полагает содиректор киевского Центра Разумкова Алексей Мельник. «Это подорвало моральный дух вооруженных сил и настроения в обществе. Чем дольше бы это продолжалось, тем хуже были бы последствия», — сказал он и добавил, что серьезного влияния на ход конфликта перестановка не окажет.
Сырский начал карьеру в Советской армии, учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. «Он хорошо знаком с тактикой врага своей страны», — пишет NYT. В то же время, отмечает издание, у того есть и оборотная сторона — его обвиняют в использовании «кровавой военной тактики в советском стиле».
Опрошенные западными изданиями собеседники в украинской армии негативно восприняли назначение Сырского.
«Я знаю только то, что слышал от своих подчиненных. 100% из них не уважают его, потому что не думают, что он считается с жизнями солдат», — сказал Washington Post высокопоставленный военный чиновник c Украины на условиях анонимности. Он добавил, что Сырский по сравнению с Залужным «пользуется гораздо меньшей поддержкой».
Сырский получил прозвище Мясник, отмечают WP, Politico и New York Times. Это связано с боями в Артемовске (Бахмуте), тяжелыми потерями и готовностью генерала продолжать оборону города в этих условиях. Его решения критиковали в Пентагоне и создали неоднозначную репутацию в ВСУ, поясняла NYT.
Вместе с тем с Сырским связывают оборону Киева в феврале 2022 года. Тогда Сырский организовал два кольца обороны вокруг столицы. Тогда же, до начала боев, он распорядился перевести военную технику с баз, чтобы ВСУ не лишились ее в случае авиаударов. Другим направлением, которым командовал Сырский, стало харьковское осенью 2022 года, когда ВСУ удалось вернуть под контроль Купянск и Изюм.
Президент Украины Владимир Зеленский обосновал отставку Залужного стремлением обновить руководство ВСУ. «Время для такого обновления — именно сейчас», — отметил политик.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько