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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Украины допустил, что Киев мобилизует менее 500 тыс. человек

Bloomberg: премьер Украины Шмыгаль допустил менее масштабную мобилизацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Украины допустил, что Киеву может не потребоваться мобилизация полумиллиона человек, о чем ранее говорило военное руководство страны. По подсчетам Зеленского, призыв такого числа украинцев обойдется в $12,77 млрд
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву будет достаточно мобилизовать не 500 тыс. человек, а меньше, передает его слова Bloomberg.

По информации агентства, президент Украины Владимир Зеленский настороженно относится к первоначальному запросу военного руководства страны о призыве до полумиллиона человек. По словам Шмыгаля, оценка показала, что такой масштаб не нужен, принимая во внимание ротации военнослужащих и поступающее от Запада вооружение.

«Мы продолжим борьбу, если заручимся поддержкой наших партнеров в отношении артиллерийских снарядов, ракет большой и средней дальности», — сказал Шмыгаль в интервью Bloomberg TV в Брюсселе.

Премьер Украины ожидает, что выделенные США на помощь Украине средства поступят уже «в этом месяце или максимум в следующем месяце». По словам Шмыгаля, украинские чиновники находятся в «активном диалоге» с членами конгресса от обеих партий.

Сенат (верхняя палата конгресса США), контролируемый Демократической партией, одобрил законопроект, предусматривающий $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, еще в феврале. Из них Киев может получить $60,1 млрд. Однако палата представителей (нижняя палата), которая контролируется Республиканской партией, так и не проголосовала за проект.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву. Россия полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исход.

Зеленский продлил мобилизацию на Украине еще на 90 дней
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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

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Неделю назад Financial Times написала со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Бывший руководитель ЦРУ (в 2011–2012 годах) Дэвид Петреус говорил, что Киеву крайне необходимо расширить мобилизацию и изменить правила ротации военнослужащих.

Верховная рада в начале февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект, который ужесточает мобилизацию. Среди изменений в том числе призыв через электронные повестки и снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет.

В декабре Зеленский рассказал о просьбе военного руководства мобилизовать 450–500 тыс. человек. Призыв такого количества человек, по его подсчетам, потребует 500 млрд грн ($12,77 млрд). Зеленский в январе упоминал, что в украинской армии служат 880 тыс. человек.

Москва заявляет о больших потерях Украины в ходе конфликта. В октябре президент Владимир Путин говорил, что контрнаступление ВСУ не принесло результатов. «Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — заявил глава государства.

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Георгий Смирнов
ВСУ Денис Шмыгаль мобилизация Военная операция на Украине
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