Верховная рада одобрила ужесточение мобилизации

Рада приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает правила мобилизации. Один из главных пунктов — призыв через электронные повестки. По словам депутата, документ вступит в силу в апреле

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7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий мобилизацию (его полное название — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета»). Как сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, «за» высказались 243 человека, «против» — 12, воздержались — 45, еще 29 не голосовали. По его словам, документ, скорее всего, примут в конце февраля, президент подпишет его в начале марта, а в силу он вступит в апреле.

Правительство вносило документ в Раду дважды. В первый раз — 25 декабря. Первая версия вызвала много споров, и 11 января кабмин отозвал проект из Рады на доработку. Новый вариант он внес 30 января 2024 года. Некоторые скандальные нормы в нем смягчили — например, принимать решение в отношении уклонистов (арест счетов, ограничение на вождение авто и права на выезд за рубеж) будут не военкомы, а суды. В остальном ужесточенные пункты выглядят так:

начинают работать электронные повестки. Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста. Повестка считается врученной после того, как она появится в электронном кабинете;

консульские услуги за границей можно получить, только предъявив военный билет;

отсрочку от мобилизации теряют те, кто получает второе высшее образование, и аспиранты, обучающиеся на платном отделении;

чтобы выехать за границу, военнообязанный должен предъявить военный билет, где есть отметка о снятии с учета;

возраст подлежащих мобилизации снижают с 27 до 25 лет, а руководители больниц будут должны сообщать в территориальные центры комплектования (ТЦК — то же, что военкоматы) о пребывании в стационаре лиц от 18 до 25 лет;

демобилизация возможна только спустя 36 месяцев службы.

Украинское руководство неоднократно говорило, что для прорыва на поле боя необходимо увеличить набор в армию. Как заявил 19 декабря на пресс-конференции по итогам года президент Владимир Зеленский, украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек. По словам секретаря комитета Рады по обороне Романа Костенко, именно столько людей нужно, чтобы восполнить потери и сформировать новые подразделения.

«Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Правда, неделю спустя в ходе телемарафона главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который выступал за всеобщую мобилизацию еще до начала полномасштабных боевых действий, сообщил, что «никакого запроса на какие-то там цифры» военные не делали — у Генштаба ВСУ нет права предлагать законодательные инициативы, поэтому никаких документов он правительству не подавал.