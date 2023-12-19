 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Зеленский рассказал о просьбе военных мобилизовать 500 тыс. украинцев

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек, передает «Страна».

При этом Зеленский отметил, что пока нет понимания по ротации и отпускам для тех: кто уже служит. «Я пока не увидел там демобилизации», — сказал украинский лидер.

Материал дополняется

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 17:08
В Москве резко сократилось предложение элитного жилья в аренду Недвижимость, 19:20
В России появилась нейросеть для маркетплейсов Пресс-релиз, 19:19
Зеленский рассказал о просьбе военных мобилизовать 500 тыс. украинцев Политика, 19:17
МИД Германии назвал неприемлемыми для ЕС нарушения на выборах в Сербии Политика, 19:08
Глава ФСБ предупредил об активизации украинских диверсантов в России Политика, 19:07
«Ак Барс» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Авангард» Спорт, 19:01
Эрдоган пообещал при встрече попросить Путина возобновить зерновую сделку Политика, 18:59
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Правительство Италии продлило на год закон о военных поставках Киеву Политика, 18:58
В Днепропетровской области прогремели взрывы Политика, 18:55
Физики, а не роботы: какие профессии нужны атомной отрасли Тренды, 18:50
ЦСКА подписал футболиста сборной России из «Балтики» Спорт, 18:46
В ЦСКА сообщили, что не получали предложений по Чалову из Европы Спорт, 18:38
Экс-чемпион UFC предложил чеченскому рекордсмену провести бой-реванш Спорт, 18:26
FTX заключила мировое соглашение со своим багамским подразделением Крипто, 18:24