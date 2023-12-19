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Зеленский рассказал о просьбе военных мобилизовать 500 тыс. украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек, передает «Страна».
При этом Зеленский отметил, что пока нет понимания по ротации и отпускам для тех: кто уже служит. «Я пока не увидел там демобилизации», — сказал украинский лидер.
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