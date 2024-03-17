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Военная операция на Украине ,  
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Экс-глава ЦРУ посоветовал Украине расширить мобилизацию

Бывший глава ЦРУ Петреус: властям Украины нужно расширить мобилизацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-глава ЦРУ рассказал, каким образом Киеву необходимо проводить комплектацию войск. Верховная рада будет голосовать за новый закон о мобилизации 31 марта. Россия отмечает, что ВСУ несут большие потери
Дэвид Петреус
Дэвид Петреус (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Украине необходимо расширить мобилизацию в вооруженные силы и изменить правила ротации военнослужащих, сообщил бывший руководитель ЦРУ США (в 2011–2012 годах) Дэвид Петреус в интервью газете La Stampa.

По его мнению, украинское руководство должно пересмотреть систему призыва. «Первые украинские линии состоят из солдат, средний возраст которых составляет более 40 лет. Киев должен пересмотреть ротацию войск, оснастить тыл, расширить призыв в армию. Я знаю, что это чувствительный вопрос и вызов, но он должен быть решен быстро», — подчеркнул бывший глава ЦРУ.

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Фото:Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Ранее Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины сообщила, что новая мобилизация позволит вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, которые сейчас участвуют в боевых действиях. По подсчетом FT, есть 11,1 млн украинцев-мужчин в возрасте 25–60 лет, а не мобилизованы примерно 3,7 млн.

Новый закон о мобилизации будет вынесен на голосование в Верховной раде 31 марта, документ оказался противоречивым, было предложено более 4 тыс. поправок. Сейчас на Украине мобилизуют мужчин в возрасте 27–60 лет, законопроект предусматривает снижение возрастного порога до 25 лет.

Украинский парламент в первом чтении принял законопроект об ужесточении мобилизации в начале февраля. Согласно документу на Украине начнут работать электронные повестки. Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен создать электронный кабинет призывника/военнообязанного/резервиста.

В рамках законопроекта отсрочку от мобилизации потеряют украинские мужчины, которые получает второе высшее образование, и аспиранты, которые обучаются на платном отделении. Руководители больниц будут обязаны сообщать о пребывании в стационаре лиц от 18 до 25 лет в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинские военкоматы). Документ также предусматривает демобилизацию через 36 месяцев.

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В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. При этом в конце декабря он заявил, что украинское военное командование предложило дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек.

Москва заявляет о больших потерях Украины в ходе конфликта. Президент Владимир Путин в октябре 2023 года говорил, что контрнаступление ВСУ не принесло результатов и что у Киева «есть только огромные потери». «Потери просто огромные ‒ один к восьми примерно, если в соотношении», — заявил глава государства.

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Георгий Смирнов
ЦРУ Украина Военная операция на Украине
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