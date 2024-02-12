Зеленский продлил мобилизацию на Украине еще на 90 дней
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на 90 дней. Соответствующие документы размещены на сайте Верховной рады.
Мобилизация и военное положение на Украине будут действовать до 13 мая 2024 года. Это десятое продление с начала военной операции. Предыдущий соответствующий закон был принят в ноябре 2023 года действует до 14 февраля.
Оба законопроекта были внесены 5 февраля президентом Украины. Военное положение и всеобщая мобилизация в стране действуют с 24 февраля 2022 года.
Верховная рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий мобилизацию. Один из главных пунктов — призыв через электронные повестки.
В марте 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента. Однако законом запрещено их проведение во время военного положения. Лидеры и представители всех фракций в Раде также выступили против выборов, пока продолжаются боевые действия.
Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Пятилетний срок его полномочий заканчивается 20 мая 2024-го.
Комментируя отказ проводить выборы, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что ситуация «напоминает очередную инсценировку» в интересах Запада и отражает желание президента Украины «держаться за власть».
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