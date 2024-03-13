Киев заявил о необходимости заменить 330 тыс. уставших военнослужащих

На Украине ожидают новую волну мобилизации для 500 тыс. человек. Февральский опрос показал, что 48% не готовы служить, 34% — готовы. Путин говорил об «огромных потерях» ВСУ

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Новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями, сообщили Financial Times в Минобороны Украины.

Новобранцы займут места погибших и удовлетворят иные военные потребности ВСУ в зависимости от ситуации на поле боя, пояснили в министерстве.

Новый закон о мобилизации будет вынесен на голосование в Верховной раде 31 марта, документ оказался противоречивым, было предложено более 4 тыс. поправок.

Сейчас мобилизации на Украине подлежат мужчины в возрасте 27-60 лет, законопроект предусматривает снижение порога до 25 лет. По расчетам FT, есть 11,1 млн украинцев-мужчин в возрасте 25-60 лет, из них 7,4 млн мобилизованы либо недоступны для призыва: уже служат 1,2 млн, 2,9 млн живут на «оккупированных территориях», за рубежом живут 1,3 млн, негодны к службе 1,5 млн, а в числе критических работников числятся около 0,6 млн человек. Не мобилизованы примерно 3,7 млн украинских мужчин. В конце февраля были демобилизованы срочники, которых призвали осенью 2021 года, но не уволили со службы из-за начавшейся военной операции России.

Февральский опрос InfoSapiens показал, что 48% мужчин не хотели бы воевать, а 34% выразили свою готовность, остальные с ответом затруднились. Кроме того, 90% выразили уверенность в возможности Украины победить при стабильных поставках западной военной помощи, но половина из выразивших такое мнение считают, что Запад устал и будет подталкивать Украину к компромиссу с Россией.

Украинское командование просит мобилизовать 500 тыс. человек, говорил президент Владимир Зеленский. Призыв такого количества человек потребует 500 млрд грн (около $13 млрд), и необходимо понимать, указал он, откуда на это будут деньги. По его словам, уже служат 880 тыс. украинцев.

В России частичная мобилизация была проведена осенью 2022 года, в армию призвали около 300 тыс. человек. «Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — говорил председатель комитета Госдумы по обороны Андрей Картаполов.

Российские власти заявляют о больших потерях Украины в ходе боевых действий. Президент Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что украинское контрнаступление не принесло результатов и что у ВСУ «есть только огромные потери». «Потери просто огромные ‒ один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал он.