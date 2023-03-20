Небензя назвал условие возвращения вывезенных детей на Украину

Постпред Небензя: Россия готова вернуть детей на Украину, когда там будет безопасно

Постпред при ООН считает вопрос вывоза украинских детей «абсолютно раздутым». По его словам, детей хотели «уберечь от опасности» из-за боевых действий, и Москва готова вернуть их, когда там будет безопасно

Россия готова вернуть вывезенных из Украины детей, когда там будут безопасные условия, сообщил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Международный уголовный суд (МУС) назвал вывоз детей на российскую территорию незаконным, заявив, что ответственность за это несут президент Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львова Белова.

«Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — сказал Небензя в ответ на вопрос, готова ли Россия вернуть детей на родину (цитата по «РИА Новости»). По словам постпреда, их привезли в Россию, чтобы «уберечь от опасности, которую могут представлять боевые действия».

Постпред считает этот вопрос «абсолютно раздутым»; он заявил, что Россия намерена 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы изложить свою позицию. Комментируя решение МУС, выдавшего ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, Небензя заявил, что приоритеты суда «не имеют ничего общего с правосудием», а его решения не приближают к значимым переговорам по Украине.

В Кремле назвали решение суда в Гааге «неприемлемым», заявив, что Путин не «принимает его близко к сердцу», а в МИДе — «юридически ничтожным»; представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Москва не является участницей Римского статута Международного уголовного суда, основополагающего документа МУС. 20 марта Следственный комитет завел дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и трех судей, заявив, что оснований для привлечения российских президента и детского омбудсмена к уголовной ответственности нет.

Римский статут ратифицировали 123 государства, среди которых — страны Европы, Южной Америки и около половины стран Африки. Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал решение МУС, а глава Минюста Германии Марко Бушман пообещал, что выполнит требование суда на арест Путина, если «его нога ступит на территорию страны». США, которые, так же как Россия и Украина, не ратифицировали Римский статут, назвали решение МУС обоснованным; президент Джо Байден выразил уверенность, что Путин причастен к военным преступлениям. В российском посольстве эту позицию посчитали «вялотекущей шизофренией».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ордер на арест Путина «поворотным моментом»; украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала российскую сторону передать Киеву списки всех украинских детей, вывезенных из страны.