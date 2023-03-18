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Военная операция на Украине ,  
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Посольство сочло позицию США по ордеру на арест Путина «шизофренией»

Посольство назвало позицию США по ордеру на арест Путина «вялотекущей шизофренией»

Позиция властей США об обоснованности решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой «напоминает вялотекущую шизофрению», заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«В угоду собственным геополитическим интересам здесь поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС. <...> Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединенных Штатов МУС — не указ. Однако перевешивает стратегический интерес — максимально напакостить России», — говорится в публикации дипмиссии в телеграм-канале.

В то же время Вашингтон вводил санкции против Международного суда из-за продолжающихся расследований о преступлениях американцев в Афганистане, отметили в посольстве.

МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, она подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России». Всего документ ратифицировали 123 страны, в их число не входят в том числе США, Китай, Турция и Индия. Соединенные Штаты участвовали в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержали Римский статут.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Суд считает их ответственными за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

В Кремле назвали это решение суда в Гааге «неприемлемым». Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что оно «юридически ничтожно». Львова-Белова заявила, что таким образом международное сообщество оценило ее деятельность по вывозу детей из зоны боевых действий. Она добавила, что «продолжит работать».

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Президент США Джо Байден счел решение МУС обоснованным. Associated Press со ссылкой на источники писало, что в администрации США были удовлетворены тем, что МУС согласился с позицией Вашингтона о российских военных преступлениях на Украине.

В марте прошлого года Байден назвал Путина «военным преступником». В Кремле тогда назвали его слова «непростительными».

Теги
посольство России в США Владимир Путин Международный уголовный суд
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