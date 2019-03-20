Парламент Казахстана за пару часов согласился назвать столицу Нурсултаном

С таким предложением сразу после принесения присяги утром в среду выступил новый президент страны Касым-Жомарт Токаев. Нынешняя столица Астана в прошлом носила разные названия: Акмолинск, Целиноград, Акмола

Касым-Жомарт Токаев (справа) и Нурсултан Назарбаев (Фото: Владислав Воднев / РИА Новости)

Решение было принято на совместном заседании обеих палат казахстанского парламента, сообщает портал zakon.kz. В соответствии с ним столица страны сменит название с Астаны на Нурсултан, в честь ушедшего накануне в отставку первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Депутаты проголосовали единогласно. Соответствующие поправки будут внесены в Конституцию страны.

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«Таким образом, уважаемые коллеги, принято историческое решение», — приводит портал Tengri News слова главы нижней палаты парламента Нурлана Нигматулина.

С предложением о переименовании Астаны, которая появилась на карте Казахстана в качестве столицы страны в 1998 году, утром в среду выступил новый президент республики Касым-Жомарт Токаев. До этого в 1992–1997 годах город назывался Акмола, в 1961–1992-м — Целиноград, а с момента основания в 1830 году — Акмолинск.