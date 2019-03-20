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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,99%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Отставка Назарбаева ,  
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Парламент Казахстана за пару часов согласился назвать столицу Нурсултаном
С таким предложением сразу после принесения присяги утром в среду выступил новый президент страны Касым-Жомарт Токаев. Нынешняя столица Астана в прошлом носила разные названия: Акмолинск, Целиноград, Акмола
Касым-Жомарт Токаев (справа) и Нурсултан Назарбаев (Фото: Владислав Воднев / РИА Новости)

Решение было принято на совместном заседании обеих палат казахстанского парламента, сообщает портал zakon.kz. В соответствии с ним столица страны сменит название с Астаны на Нурсултан, в честь ушедшего накануне в отставку первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Депутаты проголосовали единогласно. Соответствующие поправки будут внесены в Конституцию страны.

Видео: РБК

«Таким образом, уважаемые коллеги, принято историческое решение», — приводит портал Tengri News слова главы нижней палаты парламента Нурлана Нигматулина.

С предложением о переименовании Астаны, которая появилась на карте Казахстана в качестве столицы страны в 1998 году, утром в среду выступил новый президент республики Касым-Жомарт Токаев. До этого в 1992–1997 годах город назывался Акмола, в 1961–1992-м — Целиноград, а с момента основания в 1830 году — Акмолинск. 

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Правительство предлагало провести референдум, но Токаев решил поставить этот вопрос на голосование перед парламентом без проведения плебисцита.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил, что жителям столицы не нужно «срочно бежать» и менять документы — новые будут выданы по окончании срока действия. Спросили министра и о том, сколько понадобится выделить из бюджета страны в связи с переименованием столицы. «Не думаю, что в этом случае нужно производить такие расчеты. Почему? Потому что важность этого решения перекрывает размышления касательно стоимости и все любые рассуждения касательно стоимости смены вывесок, они в данном случае неуместны», — ответил он.

Токаев утром предложил также в честь ушедшего президента воздвигнуть монумент и переименовать центральные улицы в областных центрах. Назарбаев получит звание почетного сенатора, его портреты останутся во властных кабинетах, говорил с утра новый президент страны.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Казахстан, Астана, Нурсултан Назарбаев
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