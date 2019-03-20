Новый глава Казахстана принес присягу и вступил в должность

Новый глава Казахстана принес присягу и вступил в должность

На церемонии присутствовал Нурсултан Назарбаев, сложивший накануне президентские полномочия

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Александров / ТАСС)

На совместном заседании палат парламента Казахстана утром в среду, 20 марта, временно исполняющий обязанности президента страны Касым-Жомарт Токаев принес присягу на Конституции страны. Трансляцию вел «Первый канал Евразия».

Он пообещал добросовестно выполнять свои обязанности и служить народу. «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — зачитал присягу Токаев.

После присяги Токаев заявил, что Назарбаев вошел в историю как выдающийся реформатор, его реформы стали «символом мудрой государственной политики». Реформы вывели страну на траекторию устойчивого развития, она стала лидером центральноазиатского региона.

«Казахстан является лидером всего постсоциалистического пространства <…> по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения», — добавил новый глава страны.