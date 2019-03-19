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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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«Внук и правнук чабанов»: 10 фактов о Нурсултане Назарбаеве
19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. Причину своей отставки Назарбаев не назвал. Что известно о самом долго правившем президенте на постсоветском пространстве — в обзоре РБК
Нурсултан Назарбаев (Фото: Wang Lei / Zuma / ТАСС)
  • Назарбаев говорит, что знает своих предков по отцу до двенадцатого колена. Он родился в селе Чемолган Алма-Атинской области, его родители работали в сельском хозяйстве. Среднее образование получил в ПТУ в Днепродзержинске на Украине, после отучился в Высшем техническом учебном заведении при Карагандинском металлургическом комбинате (сейчас это Карагандинский государственный индустриальный университет). «В последнее время мода кичиться пролетарским происхождением неожиданно сменилась другим поветрием: искать и во что бы то ни стало находить у своих предков голубую кровь. Не было ее в нашем роду никогда. Я — сын, внук и правнук чабанов, то есть не из дворян» — отмечал он в своей книге «Без правых и левых».
  • В политику пришел «от станка»: сначала работал газовщиком, рабочим, диспетчером, а на партийную работу перешел в 1969 году, к 1973 году став секретарем парткома Карагандинского металлургического комбината. К 1979 он уже был секретарем ЦК (Центрального комитета) компартии Казахстана.
  • В руководстве Казахстана Назарбаев с 1980-х. С 1984 по 1989 год возглавлял Совет министров Казахской ССР. В феврале 1990 года стал руководителем Верховного совета Казахской ССР, а в апреле совет избрал его президентом на безальтернативной основе.
  • Назарбаев активно выступал за сохранение Советского Союза и участвовал в обсуждении нового союзного соглашения в Ново-Огарево. Президент СССР Михаил Горбачев и руководитель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин считали, что Назарбаев может возглавить правительство нового государственного образования. После августовского путча Назарбаев объявил о своем выходе из КПСС. На подписании Беловежских соглашений, которые положили конец истории СССР, его не было. В декабре 1991 года он подписал Алма-Атинскую декларацию о целях и принципах СНГ.
  • Назарбаев — самый долго правивший президент на постсоветском пространстве. Впервые он был избран главой Казахстана всенародным голосованием в декабре 1991 года. Он получил 98,7% голосов, будучи единственным кандидатом. На последующих голосованиях Назарбаев показывал сопоставимые результаты.
  • В 2010 году он получил титул Первый президент Республики Казахстан — Лидер нации. В его честь установлен государственный праздник, который отмечается 1 декабря — в день, когда Назарбаев впервые был выбран президентом. С Первым президентом, например, должны согласовываться «разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики». Последние выборы были досрочными, их провели в 2015 году, Назарбаев снова набрал более 97% голосов.
  • Международные организации неоднократно обращали внимание на соблюдение прав человека в Казахстане, а Transparency International поместила страну на 124-е место из 180 в индексе восприятия коррупции 2018 года. Крупнейшие протесты в республике прошли в 2011 году, они начались с забастовки нефтяников, потребовавших повышения зарплат и улучшения условий труда. События вылились в беспорядки в городе Жанаозен, где полиция открыла огонь по демонстрантам. По официальным данным, погибли 15 человек, по другим сведениям – до 200 человек. Назарбаев ввел в Жанаозене режим ЧП, подразумевавший ограничения передвижения и усиление охраны. Он обвинил в произошедшем преступные группировки, поддерживаемые из-за рубежа. В ООН выразили озабоченность событиями.
  • После выхода из КПСС Назарбаев был беспартийным: принадлежность президента к какой-либо партии запрещалась Конституцией республики. В 2007 году этот запрет был снят, и Назарбаев возглавил партию «Нур Отан» («Свет отечества». — РБК), которую поддерживал и ранее.
  • У Назарбаева три дочери, восемь внуков и пять правнуков. Его старшая дочь Дарига возглавляет комитет Сената по международным отношениям, обороне и безопасности. Бывший зять Рахат Алиев написал о Назарбаеве книгу «Крестный тесть», где называет его «автократом, узурпировавшим власть».
  • В Казахстане за посягательство на жизнь президента грозит смертная казнь. Это предусмотрено сразу двумя статьями Уголовной кодекса.

    Кто такой Касым-Жомарт Токаев — и.о. президента Казахстана, назначенный Назарбаевым

    Токаеву 65 лет, его отец Кемель Токаев был известным в Казахстане писателем. В 1970 году окончил МГИМО, проходил практику в посольстве СССР в КНР. Работал в советских посольствах в Сингапуре и Пекине.

    В 1992 году Токаева назначили замминистра иностранных дел Казахстана, а в1994-м он возглавил МИД республики. В 1999 году стал заместителем премьер-министра, а затем и премьер-министром Казахстана. Этот пост он занимал до 2002 года, затем подал в отставку и вернулся в МИД, где снова занял должность главы ведомства и оставался в ней до 2007 года. Был генеральным секретарем Конференции по разоружению ООН. В 2013 году стал председателем Сената парламента Казахстана. Выступал за разоружение, ужесточение судебного преследования наркодилеров (вплоть до смертной казни), критиковал первоначальный вариант латинского алфавита для казахского языка.

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: Назарбаев, Казахстан
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