«Внук и правнук чабанов»: 10 фактов о Нурсултане Назарбаеве

Кто такой Касым-Жомарт Токаев — и.о. президента Казахстана, назначенный Назарбаевым



Токаеву 65 лет, его отец Кемель Токаев был известным в Казахстане писателем. В 1970 году окончил МГИМО, проходил практику в посольстве СССР в КНР. Работал в советских посольствах в Сингапуре и Пекине.

В 1992 году Токаева назначили замминистра иностранных дел Казахстана, а в1994-м он возглавил МИД республики. В 1999 году стал заместителем премьер-министра, а затем и премьер-министром Казахстана. Этот пост он занимал до 2002 года, затем подал в отставку и вернулся в МИД, где снова занял должность главы ведомства и оставался в ней до 2007 года. Был генеральным секретарем Конференции по разоружению ООН. В 2013 году стал председателем Сената парламента Казахстана. Выступал за разоружение, ужесточение судебного преследования наркодилеров (вплоть до смертной казни), критиковал первоначальный вариант латинского алфавита для казахского языка.