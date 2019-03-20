Сенат Казахстана возглавила старшая дочь Назарбаева

Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига стала новым спикером сената Казахстана. До этого она возглавляла в верхней палате парламента страны комитет по международным делам, обороне и безопасности

Дарига ​Назарбаева (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига стала председателем сената парламента страны. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на результаты голосования.

Выборы проводились тайным голосованием. Все 44 присутствующих на выборах сенатора поддержали кандидатуру Дариги Назарбаевой.

Дарига Назарбаева родилась в 1963 году. Она выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова и Казахского государственного университета им. Кирова (ныне Казахский национальный университет). После избрания отца президентом Казахстана в 1990 году она начала карьеру в республике. В 1992 году она была назначена вице-президентом детского благотворительного фонда «Бобек», в 1994 году возглавила национальное телевизионное информационное агентство «Хабар», на базе которого позднее был создан одноименный телеканал.

В 2004 году Назарбаева впервые была избрана в парламент страны. В 2007 году акционеры избрали ее членом совета директоров одного из крупнейших банков Казахстана — Нурбанка. В руководство банка она входила до 2010 года. В 2012 году Назарбаева возглавила комитет нижней палаты казахстанского парламента (мажилиса) по социально-культурному развитию. Через два года ее избрали спикером мажилиса и руководителем парламентской фракции правящей провластной партии «Нур Отан». В 2015 году она стала зампредом правительства республики.

В парламент Дарига Назарбаева вернулась в 2016 году, указ об этом подписал ее отец.