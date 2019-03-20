Сравнения Назарбаева с Дэн Сяопином оправданы, но различия в политической культуре Казахстана и Китая могут помешать плавной передаче власти в Астане

До отставки Нурсултана Назарбаева на постсоветском пространстве использовалось несколько моделей передачи власти, и с каждой были связаны свои риски.

Пути ухода

Первая — передача власти преемнику с полным уходом от дел. Это Россия 31 декабря 1999 года. Она обеспечивает уходящему лидеру безопасность для себя и членов семьи, но только в случае доброй воли преемника (в России она была) и не более того. Никакого политического влияния у Бориса Ельцина после отставки не было. Модель носит вынужденный характер и применима в условиях резкого падения рейтинга лидера при конкурентных выборах, на которых может победить кандидат не от власти: еще в середине 1999 года в России это был вполне реальный вариант.

Вторая — уход в премьеры по истечении определенных Конституцией сроков полномочий. Здесь успеха смог добиться только Владимир Путин в 2008 году, причем в условиях заоблачного рейтинга, конституционного большинства в Думе и слабого преемника, которого многие изначально считали временной фигурой, что и оправдалось. Партия Михаила Саакашвили проиграла парламентские выборы 2012 года, что сделало такой сценарий в Грузии нереалистичным. Весной 2018 года Сержу Саргсяну в Армении удалось перейти в премьеры, но на этом посту он пробыл всего несколько недель, после чего был свергнут. Добавим, что в Грузии и Армении полномочия премьеров были расширены де-юре, а в России — де-факто, хотя только на время премьерства Путина.

Третья — передача власти по наследству. Эта модель была успешно применена в Азербайджане, где умирающий Гейдар Алиев в 2003 году смог обеспечить преемничество своего сына Ильхама. Этот план сработал на фоне воспоминаний элит и населения о хаосе и военных поражениях начала 1990-х годов, когда у власти находился «Народный фронт», и в условиях полного контроля семьи Алиевых над силовыми структурами. Но и этот путь далеко не универсален, так как фигура преемника может быть политически слабой. За пределами постсоветского пространства само наличие подобного плана привело к снижению лояльности египетского военного руководства к президенту Хосни Мубараку. Это стало одним из факторов ослабления режима, способствовавших свержению Мубарака в ходе «арабской весны» 2011 года.