The Guardian, Великобритания

«Отставка Назарбаева может стать «дорожной картой» для отказа от власти Владимира Путина. Российский лидер, имеющий тесные личные связи с Назарбаевым, — стареющий президент в политической системе «победитель получает все». Хотя Путин не сказал, что рассматривает возможность выхода на пенсию, должность в Cовете безопасности России рассматривается как один из способов гарантировать его безопасность после ухода из власти».

Видео: РБК

The Washington Post, США

«Назарбаев унаследовал один из крупнейших в мире ядерных арсеналов после распада Советского Союза, но разоружил страну в течение нескольких лет после прихода к власти. Он — один из важнейших игроков в хрупкой геополитике Центральной Азии, балансирующей между влиянием России, Китая и Запада. Авторитарный правитель также столкнулся со все более изменчивой внутренней средой, с растущим этническим казахским населением, развивающим свою постсоветскую национальную идентичность».

«Назарбаев объявил о своей отставке менее чем через месяц после того, как уволил правительство и потребовал радикальных изменений для повышения уровня жизни. Глава Центробанка также подал в отставку, и парламент поддержал выбор Назарбаева возглавить регулятор.

Хотя он исключил передачу власти одной из трех своих дочерей, семья остается влиятельной в Казахстане. Старшая дочь Назарбаева, Дарига, является видным сенатором, а другая дочь, Динара, вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевым контролирует народный банк «Халык» — крупнейший кредитор страны».

Al Jazeera, Катар

«Колоссальные запасы углеводородов в Казахстане и расположение страны в самом сердце Евразии уже спровоцировали политическое соперничество между Россией, Китаем и Западом — нечто, что эксперты окрестили «новой большой игрой» по аналогии с геополитическим соперничеством между царской Россией и Британской империей в Центральной Азии. Назарбаеву удалось показать лояльность как Москве, так и Пекину, получая преимущества и инвестиции от обеих сторон. Эксперты говорят, что при новом лидере этот курс не изменится — до тех пор, пока жив сам Назарбаев».

«Но после его смерти Москва и Пекин будут весьма обеспокоены. Весьма», — говорит политолог из Алма-Аты Досым Сатпаев».

Видео: РБК

CNN, США

«Президентские полномочия Назарбаева до конца текущего электорального цикла получил Касым-Жомарт Токаев, глава казахстанского сената. Но не ждите, что Назарбаев сойдет со сцены: казахский лидер сказал, что останется главой государственного Совета безопасности. Также за ним остается титул елбасы (лидера нации)».

«Стремление казахского лидера к величественности часто выглядит как разновидность пародии. Взять, например, его перенос столицы в Астану — футуристический город в морозной степи на севере Казахстана. Комик Саша Барон Коэн построил карьеру, зубоскаля над Казахстаном (весьма выдуманной его версией). Но, кроме того, Казахстан расположен в быстро и непредсказуемо меняющемся регионе. Узбекистан, самая населенная страна из бывших советских республик в Центральной Азии, пережил политическую оттепель после смерти Каримова (Ислам Каримов, президент Узбекистана, умер в 2016 году. — РБК). Мирные переговоры возродили надежды на окончание конфликта в Афганистане, который граничит с семью странами региона. Также нужно отметить стратегическое расположение Казахстана как потенциального нового торгового коридора между китайским и европейским рынками. Назарбаев приветствовал китайские инвестиции в инфраструктуру в рамках программы «Один пояс — один путь». Эта инициатива, которую иногда описывают как создание Шелкового пути XXI века, также может подстегнуть великодержавное соперничество в регионе».