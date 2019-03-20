Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,37 -0,03 EUR Бирж. 73,06 -0,04 Brent 67,66 0,01% USD Нал. 64,84 63,96 EUR Нал. 73,54 72,60 USD ЦБ 64,32 -0,35 EUR ЦБ 73,00 -0,36 EUR/USD 1,1350 -0,0001 BTC/USD Бирж. 4 082,30 -25,30 IMOEX 2 492,69 -0,02% RTSI 1 219,99 0,02% DJIA 25 887,38 -0,10% Nasdaq 7 723,95 0,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,64%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,64%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 64,32 (-0,35) Quote, 19 мар, 15:36
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 73 (-0,36) Quote, 19 мар, 15:36
Из-за подделки больничного для возврата денег за авиабилет возбудили дело Общество, 13:11 Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции Общество, 13:10 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 12:59 СМИ анонсировали переход нападающего «Ювентуса» в «Ливерпуль» Спорт, 12:59 Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева Политика, 12:54 В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита» Общество, 12:53 Ничего не хочется: как бороться с апатией Спецпроект РБК PINK, 12:52 ЦБ описал семь принципов поведения на финансовом рынке Финансы, 12:46 «Не ждите, что сойдет со сцены»: иностранные СМИ — об отставке Назарбаева Политика, 12:36 Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам Финансы, 12:34 Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть РБК и «Билайн» Бизнес, 12:30 Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин Общество, 12:18 Путин назначил новым главой Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Политика, 12:18 Топилин ответил на вопрос о «засекречивании данных» о доходах россиян Общество, 12:14
Отставка Назарбаева ,  
0 
«Не ждите, что сойдет со сцены»: иностранные СМИ — об отставке Назарбаева
19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Он был самым долго правящим президентом на постсоветском пространстве. Что иностранные СМИ писали об уходе Назарбаева — в обзоре РБК
Нурсултан Назарбаев (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Би-би-си, Великобритания

«Слухи о скорой отставке Назарбаева ходили последние несколько месяцев и даже лет, но достигли нового уровня, когда некоторое время назад он обратился в Конституционный суд с просьбой разъяснить процесс отставки президента. Суд подтвердил, что президент имеет право подать в отставку. Для многих стало ясно, что он скоро уедет. Однако его сегодняшнее заявление все же застало врасплох.

Назарбаев — единственный президент независимого Казахстана. Многие считали его пожизненным президентом, что является обычной практикой для авторитарных государств Центральной Азии. Он пользовался большой популярностью, хотя измерить ее никогда не удавалось из-за отсутствия свободных и справедливых выборов. Однако из-за экономического кризиса Назарбаев столкнулся с растущим недовольством со стороны некоторых слоев населения».

Политика
Нурсултан Назарбаев ушел путем Дэн Сяопина

The Guardian, Великобритания

«Отставка Назарбаева может стать «дорожной картой» для отказа от власти Владимира Путина. Российский лидер, имеющий тесные личные связи с Назарбаевым, — стареющий президент в политической системе «победитель получает все». Хотя Путин не сказал, что рассматривает возможность выхода на пенсию, должность в Cовете безопасности России рассматривается как один из способов гарантировать его безопасность после ухода из власти».

Видео: РБК

The Washington Post, США

«Назарбаев унаследовал один из крупнейших в мире ядерных арсеналов после распада Советского Союза, но разоружил страну в течение нескольких лет после прихода к власти. Он — один из важнейших игроков в хрупкой геополитике Центральной Азии, балансирующей между влиянием России, Китая и Запада. Авторитарный правитель также столкнулся со все более изменчивой внутренней средой, с растущим этническим казахским населением, развивающим свою постсоветскую национальную идентичность».

Политика
«Внук и правнук чабанов»: 10 фактов о Нурсултане Назарбаеве

Bloomberg, США

«Назарбаев объявил о своей отставке менее чем через месяц после того, как уволил правительство и потребовал радикальных изменений для повышения уровня жизни. Глава Центробанка также подал в отставку, и парламент поддержал выбор Назарбаева возглавить регулятор.

Хотя он исключил передачу власти одной из трех своих дочерей, семья остается влиятельной в Казахстане. Старшая дочь Назарбаева, Дарига, является видным сенатором, а другая дочь, Динара, вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевым контролирует народный банк «Халык» — крупнейший кредитор страны».

Al Jazeera, Катар

«Колоссальные запасы углеводородов в Казахстане и расположение страны в самом сердце Евразии уже спровоцировали политическое соперничество между Россией, Китаем и Западом — нечто, что эксперты окрестили «новой большой игрой» по аналогии с геополитическим соперничеством между царской Россией и Британской империей в Центральной Азии. Назарбаеву удалось показать лояльность как Москве, так и Пекину, получая преимущества и инвестиции от обеих сторон. Эксперты говорят, что при новом лидере этот курс не изменится — до тех пор, пока жив сам Назарбаев».

«Но после его смерти Москва и Пекин будут весьма обеспокоены. Весьма», — говорит политолог из Алма-Аты Досым Сатпаев».

Видео: РБК

CNN, США

«Президентские полномочия Назарбаева до конца текущего электорального цикла получил Касым-Жомарт Токаев, глава казахстанского сената. Но не ждите, что Назарбаев сойдет со сцены: казахский лидер сказал, что останется главой государственного Совета безопасности. Также за ним остается титул елбасы (лидера нации)».

«Стремление казахского лидера к величественности часто выглядит как разновидность пародии. Взять, например, его перенос столицы в Астану — футуристический город в морозной степи на севере Казахстана. Комик Саша Барон Коэн построил карьеру, зубоскаля над Казахстаном (весьма выдуманной его версией). Но, кроме того, Казахстан расположен в быстро и непредсказуемо меняющемся регионе. Узбекистан, самая населенная страна из бывших советских республик в Центральной Азии, пережил политическую оттепель после смерти Каримова (Ислам Каримов, президент Узбекистана, умер в 2016 году. — РБК). Мирные переговоры возродили надежды на окончание конфликта в Афганистане, который граничит с семью странами региона. Также нужно отметить стратегическое расположение Казахстана как потенциального нового торгового коридора между китайским и европейским рынками. Назарбаев приветствовал китайские инвестиции в инфраструктуру в рамках программы «Один пояс — один путь». Эта инициатива, которую иногда описывают как создание Шелкового пути XXI века, также может подстегнуть великодержавное соперничество в регионе».

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Назарбаев, Казахстан
Материалы по теме
Нурсултан Назарбаев ушел путем Дэн Сяопина
Политика
Сенат Казахстана возглавила старшая дочь Назарбаева
Политика
Как в Казахстане отреагировали на решение Назарбаева уйти в отставку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter