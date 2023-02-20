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Глава Минобороны ФРГ назвал предстоящие недели решающими для Украины

Глава Минобороны ФРГ Писториус: следующие недели станут «весьма решающими» для Украины
Министр не стал делать предположений о том, когда завершатся военные действия, отметив, что это может произойти как через два-три года, так и через несколько месяцев
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Предстоящие недели станут «весьма решающими» для Украины, предположил в разговоре с Bloomberg глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, может завершиться вооруженный конфликт Москвы и Киева, министр заявил, что делать предположения об этом — все равно что «смотреть в хрустальный шар». «Я не знаю. Он может продлиться по меньшей мере два-три года, чего, я надеюсь, не произойдет, или может завершиться в ближайшие месяцы», — сказал Писториус. Он заверил, что Германия будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

По мнению министра, главной задачей для союзников Киева станет обеспечение противовоздушной обороны Украины, и добиться создания надежной ПВО нужно в ближайшие три месяца. Писториус напомнил, что об этом ранее говорил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. В октябре 2022 года Милли называл приоритетом создание современной интегрированной системы ПВО на Украине.

О том, что для мира и Украины наступил решающий момент в конфликте, говорили глава Пентагона Ллойд Остин и глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Украины Владимир Зеленский называл таковым весь 2023 год. В начале января начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов допускал, что весной может начаться контрнаступление ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о планах страны на 2023 год, заявлял, что военная операция продолжится, пока не будут выполнены все поставленные задачи. В Кремле в декабре заявляли, что видят «существенное продвижение» в демилитаризации Украины, одной из целей, которой президент Владимир Путин объяснял начало военных действий. Говоря о поставках западных вооружений Киеву, российские власти заявляют, что это затягивает конфликт, а Москве «есть, чем ответить».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Борис Писториус Германия Украина Военная операция на Украине
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